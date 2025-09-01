यमुना सिटी में खुलेंगे 2700 शिक्षण संस्थान, शिक्षा-इलाज संग रोजगार के भी मिलेंगे अवसर

यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे तेजी से विकसित हो रही यमुना सिटी में रहने वाले लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। यहां 2709 आधुनिक शिक्षण और 647 स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि एक सर्वे के अनुसार वर्तमान समय में जेवर क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। गांव में उपलब्ध प्राइमरी, मध्यम, 10वीं और इंटरमीडिएट स्कूल संख्या में तो पर्याप्त हैं, लेकिन आबादी के बीच या फिर सही स्थान पर नहीं हैं। भविष्य में क्षेत्र में औद्योगीकरण होना है। ऐसे में यहां कौशल शिक्षा की जरूरत होगी।

इसे ध्यान में रखकर शहर में 2709 शिक्षण संस्थानों की रूपरेखा तैयार की गई है। इनके लिए कुल 1505 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की जाएगी। वहीं, स्वास्थ्य भी हर नागरिक की बुनियादी जरूरत है। जेवर सीएचसी को छोड़कर कोई बड़ा स्वास्थ्य केंद्र फिलहाल क्षेत्र में नहीं है। ऐसे में लोगों की निर्भरता नोएडा, ग्रेनो और दिल्ली पर है। इसलिए यहां इन संस्थानों को खोलने की योजना है।

नौकरी के अवसर मिलेंगे इन सुविधाओं के विकसित होने के बाद लोगों को इलाज और पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी। रोजगार, रिसर्च और कौशल विकास के नए अवसर यहीं पैदा हो सकेंगे। युवाओं की बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नोएडा, ग्रेनो, दिल्ली और गाजियाबाद जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। इंजीनियरिंग, मेडिकल और टेक्निकल शिक्षा से स्थानीय युवाओं को नौकरी और स्टार्टअप के नए अवसर मिलेंगे।