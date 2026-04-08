27 KM लंबा ग्रेटर नाेएडा का 130 मीटर चौड़ा रोड जेवर एयरपोर्ट-यमुना सिटी से जुड़ेगी, परी चौक पर घटेगा जाम

Greater Noida News : ग्रेटर नाेएडा शहर की 130 मीटर चौड़ी सड़क को यमुना सिटी तक बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी गई है। ग्रेटर नाेएडा प्राधिकरण ने किसानों से जमीन लेने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इस सड़क को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा।

Greater Noida News : ग्रेटर नाेएडा शहर की 130 मीटर चौड़ी सड़क को यमुना सिटी तक बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी गई है। ग्रेटर नाेएडा प्राधिकरण ने किसानों से जमीन लेने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इस सड़क को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए रैंप बनाया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर सड़क अभी सिरसा गोलचक्कर तक बनी है। इसकी लंबाई लगभग 27 किलोमीटर है। इसका यमुना सिटी तक विस्तार करने की योजना तैयार की गई है। प्राधिकरण इसकी विस्तृत कार्ययोजना तैयार केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) को पहले ही रिपोर्ट भेज चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगले कुछ माह में हवाई जहाजों की उड़ानें शुरू हो जाएंगी। ऐसे में यमुना सिटी को ग्रेटर नोएडा से सीधे जोड़ने की योजना पर अब काम तेज कर दिया है।

किसानों से ली जाएगी जमीन परियोजना विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी के मुताबिक इस सड़क के बन जाने से यमुना सिटी के साथ नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को भी जोड़ा जाएगा। महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह ने बताया कि 130 मीटर चौड़ी सड़क को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। उतरने और चढ़ने के लिए रैंप बनाए जाएंगे। परियोजना के रास्ते में आ रहे प्रभावित किसानों से जमीन लेकर सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

यीडा क्षेत्र की अधूरी सड़कें जल्द बनेंगी बता दें कि ग्रेटर नोएडा में मुआवजे की दरें बढ़ने वाली हैं। इसके बाद जमीन खरीद की प्रक्रिया में तेजी जाएगी। अधिकारी के मुताबिक नोएडा एयरपोर्ट और यमुना सिटी इलाके में जाने वाले लोग जाम में न फंसें, इसके लिए नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। मेरठ, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा वेस्ट समेत आसपास के लोग बिना किसी परेशानी के सीधे नोएडा एयरपोर्ट और यमुना सिटी में पहुंच सकें, इसके लिए विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। स्कूल ऑफ प्लानिंग की भी मदद ली जाएगी। दूसरी ओर यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर की अधूरी सड़कें भी पूरी करने की तैयारी तेज हो गई है। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र की अधूरी सड़कें जल्द बनेंगी। प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस काम पर 300 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना तैयार की है।

परी चौक पर वाहनों का दबाव कम होगा प्राधिकरण के अनुसार 130 मीटर चौड़ी सड़क ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने में लाइफ लाइन साबित हो रही है। इस रास्ते पर साकीपुर और तिलपता के बीच निर्माणाधीन फ्लाईओवर इस साल चालू होने के बाद आवागमन और सुगम हो जाएगा। इस सड़क का यमुना सिटी तक विस्तार होने से गाजियाबाद, मेरठ और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोग जाम में फंसे सीधे नोएडा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। परीचौक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।