वर्दी में कमी पाए जाने पर 26 पुलिसवालों को मिली सजा, पलवल SP ने परेड के दौरान लगाई फटकार
हरियाणा की पलवल पुलिस लाइन में सोमवार को जनरल परेड आयोजित की गई। एसपी वरुण सिंगला ने परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। एसपी द्वारा निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों की वर्दी में कमी पाए जाने पर 26 जवानों को एक सप्ताह की ड्रिल सजा दी गई।
हरियाणा की पलवल पुलिस लाइन में सोमवार को जनरल परेड आयोजित की गई। एसपी वरुण सिंगला ने परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। एसपी द्वारा निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों की वर्दी में कमी पाए जाने पर 26 जवानों को एक सप्ताह की ड्रिल सजा दी गई।
इसके साथ ही एसपी वरुण सिंगला ने ऐसे पुलिसकर्मियों को फटकार लगाते हुए कहा कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा केवल शब्द नहीं, बल्कि पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को हर समय सतर्क, स्वस्थ और अपडेट रहना चाहिए क्योंकि समाज में रोज नई चुनौतियां सामने आती हैं। उन्होंने भारहीन वर्दी, समय पर ड्यूटी और संवेदनशील व्यवहार को पुलिस की मजबूती बताया।
एसपी ने अनुसंधान विंग, डायल–112 टीम, राइडर्स और दंगा नियंत्रण टीम को निर्देश दिए कि वे अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं। उन्होंने अदालत में समय पर बेल एप्लीकेशन रिप्लाई भेजने के निर्देश दिए। थाना प्रबंधकों और चौकी प्रभारियों को हिदायत दी कि ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी शराब का सेवन न करे और हर शिकायतकर्ता से सम्मानजनक व्यवहार करे।
एसपी ने कहा कि पुलिसकर्मियों को अपने इलाके के बैंक, एटीएम, स्कूल, कॉलेज और सरकारी इमारतों की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों की छुट्टी के समय गश्त बढ़ाई जाए ताकि जाम और उपद्रव की स्थिति न बने। इसके साथ ही एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को अपने-अपने इलाकों में शरारती तत्वों पर नजर रखने को कहा।
इस अवसर पर डीएसपी अनिल कुमार, डीएसपी मनोज वर्मा, डीएसपी सुरेंद्र कुमार, डीएसपी नरेंद्र खटाना, डीएसपी साहिल ढिल्लों सहित थाना प्रबंधक और अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे।