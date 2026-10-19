नोएडा-ग्रेटर नोएडा में नहीं होगी बत्ती गुल! निर्बाध बिजली सप्लाई को लगेंगे 250 नए ट्रांसफार्मर

गौतमबुद्धनगर जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए केंद्र व राज्य सरकार की रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत 250 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। जिले में अभी 10 केवीए से 650 केवीए तक के 24 हजार से अधिक छोटे-बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। गौतमबुद्धनगर जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए ढाई सौ नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। 250 केवी और 400 केवी की क्षमता के इन ट्रांसफार्मर के लगने के बाद 50 प्रतिशत से अधिक लोड नहीं होगा। इससे ट्रांसफार्मर फुंकने का खतरा बेहद कम हो जाएगा।

केंद्र और राज्य सरकार की रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत जिले में नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। जिले में उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति लिए 10 केवीए से 650 केवीए तक के 24 हजार से अधिक छोटे-बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। इसमें 25 केवीए के सबसे अधिक ट्रांसफार्मर नलकूप के कनेक्शन के लगे हुए हैं।

क्यों फुंकते हैं ट्रांसफार्मर? विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार, गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ने पर ट्रांसफार्मरों पर हादसे का अंदेशा बढ़ जाता है। एक ट्रांसफार्मर का तापमान 40 से 50 डिग्री तक होता है। गर्मी में तापमान 80 से 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। इससे ट्रांसफार्मर से तेल निकलने या फुंकने या ब्लास्ट होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में कई बार विद्युत निगम को अघोषित कटौती भी करनी पड़ती थी। ऐसे में विद्युत निगम ने सर्दी शुरू होने से पहले ही नए ट्रांसफार्मर लगाने शुरू कर दिए हैं। नए साल में गर्मियों में उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति दी जा सके।

अगले साल मार्च तक लगाने का लक्ष्य विद्युत निगम ने अभी से आागमी गर्मियों को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी। सर्वे करके नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे। विद्युत निगम ने मार्च 2027 तक 250 नए ट्रांसफार्मर लगाने का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों के अनुसार, 250 केवी और 400 केवी के नए ट्रांसफार्मरों लगाने के बाद अन्य ट्रांसफार्मरों पर भर काफी कम हो जाएगा। ओवरलोड वाले स्थानों पर अतिरक्ति ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे में लोड बंट जाएगा।

कलर कोडिंग से पहचान होगी विद्युत निगम का नया ट्रांसफार्मर नीला और हरे रंग का होता है। ऐसे में नए ट्रांसफार्मर की आसानी से पहचान की जा सकेगी। इसके बाद पहली बार ट्रांसफार्मर फुंकने पर पीले कलर कर दिया जाता है। फिर दूसरी बार ट्रांसफार्मर फुंकने पर संतरी और तीसरी बार ट्रांसफार्मर फुंकने पर लाल कलर कर दिया जाता है।