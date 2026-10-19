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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में नहीं होगी बत्ती गुल! निर्बाध बिजली सप्लाई को लगेंगे 250 नए ट्रांसफार्मर

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
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गौतमबुद्धनगर जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए केंद्र व राज्य सरकार की रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत 250 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। जिले में अभी 10 केवीए से 650 केवीए तक के 24 हजार से अधिक छोटे-बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। 

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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में सुधरेगी बिजली सप्लाई

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। गौतमबुद्धनगर जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए ढाई सौ नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। 250 केवी और 400 केवी की क्षमता के इन ट्रांसफार्मर के लगने के बाद 50 प्रतिशत से अधिक लोड नहीं होगा। इससे ट्रांसफार्मर फुंकने का खतरा बेहद कम हो जाएगा।

केंद्र और राज्य सरकार की रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत जिले में नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। जिले में उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति लिए 10 केवीए से 650 केवीए तक के 24 हजार से अधिक छोटे-बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। इसमें 25 केवीए के सबसे अधिक ट्रांसफार्मर नलकूप के कनेक्शन के लगे हुए हैं।

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क्यों फुंकते हैं ट्रांसफार्मर?

विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार, गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ने पर ट्रांसफार्मरों पर हादसे का अंदेशा बढ़ जाता है। एक ट्रांसफार्मर का तापमान 40 से 50 डिग्री तक होता है। गर्मी में तापमान 80 से 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। इससे ट्रांसफार्मर से तेल निकलने या फुंकने या ब्लास्ट होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में कई बार विद्युत निगम को अघोषित कटौती भी करनी पड़ती थी। ऐसे में विद्युत निगम ने सर्दी शुरू होने से पहले ही नए ट्रांसफार्मर लगाने शुरू कर दिए हैं। नए साल में गर्मियों में उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति दी जा सके।

अगले साल मार्च तक लगाने का लक्ष्य

विद्युत निगम ने अभी से आागमी गर्मियों को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी। सर्वे करके नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे। विद्युत निगम ने मार्च 2027 तक 250 नए ट्रांसफार्मर लगाने का लक्ष्य रखा है। अधिकारियों के अनुसार, 250 केवी और 400 केवी के नए ट्रांसफार्मरों लगाने के बाद अन्य ट्रांसफार्मरों पर भर काफी कम हो जाएगा। ओवरलोड वाले स्थानों पर अतिरक्ति ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे में लोड बंट जाएगा।

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कलर कोडिंग से पहचान होगी

विद्युत निगम का नया ट्रांसफार्मर नीला और हरे रंग का होता है। ऐसे में नए ट्रांसफार्मर की आसानी से पहचान की जा सकेगी। इसके बाद पहली बार ट्रांसफार्मर फुंकने पर पीले कलर कर दिया जाता है। फिर दूसरी बार ट्रांसफार्मर फुंकने पर संतरी और तीसरी बार ट्रांसफार्मर फुंकने पर लाल कलर कर दिया जाता है।

विवेक कुमार पटेल, अधीक्षण अभियंता, तकनीकी विद्युत निगम, ''जिले के उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति देने के लिए लगातार बिजली ढांचे को सुधारने के कार्य किए जा रहे हैं। करोड़ों की लागत से 250 केवी और 400 केवीए के ढाई सौ नए ट्रांसफार्मर लगाए जांएगे। इससे ट्रांसफार्मर फुंकने का खतरा लगभग खत्म हो जाएगा।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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