दिल्ली में अब 250 आरोग्य मंदिर, 1000 से ज्यादा जगहों पर खोलेगी रेखा गुप्ता सरकार

संक्षेप: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में अब तक लगभग 250 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किये जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य दिल्ली में 1000 से अधिक आरोग्य मंदिर स्थापित करने का है। बड़े अस्पतालों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए कॉलोनी स्तर पर ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं अत्यंत आवश्यक है।

दिल्ली के शक्ति नगर से 70 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर नागरिकों को नियमित स्वास्थ्य जांच, आवश्यक एवं सामान्य दवाओं की निशुल्क उपलब्धता, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, जरूरी टीकाकरण जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में अब तक लगभग 250 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किये जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य दिल्ली में 1000 से अधिक आरोग्य मंदिर स्थापित करने का है। बड़े अस्पतालों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए कॉलोनी स्तर पर ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं अत्यंत आवश्यक है। सरकार का यह भी लक्ष्य है कि राजधानी की प्रत्येक विधानसभा में कुल 15 ऐसे केंद्र खोले जाएं। उन्होंने आवश्यक नागरिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में विफल रहने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दशकों के शासन के बाद भी राष्ट्रीय राजधानी के बड़े हिस्से में अब भी पानी और सीवर लाइनों का अभाव है।

इन जगहों पर हुई शुरुआत आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत एमसीडब्ल्यू बुराड़ी, बख्तावरपुर गांव, सामुदायिक भवन नबी करीम, देव नगर, घेवरा गांव, सी ब्लॉक सुल्तानपुरी, एस ब्लॉक मंगोलपुरी, एमसीडब्ल्यू सेंटर विवेक विहार, डीजीडी कड़कड़डूमा कोर्ट, एमसीडब्ल्यू टैगोर गार्डन, फतेह नगर सहित 70 स्थानों पर हुई है।