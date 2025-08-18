स्कूटी के सामने अचानक आया कुत्ता, गाजियाबाद में सड़क हादसे में 25 साल की महिला SI की मौत

रोड एक्सीडेंट की वजह स्कूटी के सामने अचानक से कुत्ते का आ जाना बताया गया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक रिचा शर्मा ड्यूटी खत्म करके स्कूटी से जा रहीं थी, तभी अचानक से स्कूटी के सामने कुत्ता आ गया और उनकी वो हादसे का शिकार हो गईं।

गाजियाबाद के कविनगर थाने में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर रिचा शर्मा की रविवार देर रात सड़क हादसे में मौत हो गई है। रोड एक्सीडेंट की वजह स्कूटी के सामने अचानक से कुत्ते का आ जाना बताया गया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक रिचा शर्मा ड्यूटी खत्म करके स्कूटी से जा रहीं थी, तभी अचानक से स्कूटी के सामने कुत्ता आ गया और उनकी वो हादसे का शिकार हो गईं।

रिचा शर्मा मूलरूप से कानपुर नगर की रहने वाली हैं। 25 साल की रिचा शर्मा 2023 में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हुई थीं। फिलहाल उनकी तैनाती कविनगर थाने की शास्त्रीनगर चौकी पर थी। वह पास में ही किराए पर कमरा लेकर रहती थीं। अधिकारियों के मुताबिक रिचा शर्मा रविवार रात करीब दो बजे ड्यूटी खत्म करके स्कूटी से कमरे पर जा रही थीं।