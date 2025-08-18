25 year old female SI died in a road accident in Ghaziabad स्कूटी के सामने अचानक आया कुत्ता, गाजियाबाद में सड़क हादसे में 25 साल की महिला SI की मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
स्कूटी के सामने अचानक आया कुत्ता, गाजियाबाद में सड़क हादसे में 25 साल की महिला SI की मौत

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, गाजियाबादMon, 18 Aug 2025 10:32 AM
गाजियाबाद के कविनगर थाने में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर रिचा शर्मा की रविवार देर रात सड़क हादसे में मौत हो गई है। रोड एक्सीडेंट की वजह स्कूटी के सामने अचानक से कुत्ते का आ जाना बताया गया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक रिचा शर्मा ड्यूटी खत्म करके स्कूटी से जा रहीं थी, तभी अचानक से स्कूटी के सामने कुत्ता आ गया और उनकी वो हादसे का शिकार हो गईं।

रिचा शर्मा मूलरूप से कानपुर नगर की रहने वाली हैं। 25 साल की रिचा शर्मा 2023 में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हुई थीं। फिलहाल उनकी तैनाती कविनगर थाने की शास्त्रीनगर चौकी पर थी। वह पास में ही किराए पर कमरा लेकर रहती थीं। अधिकारियों के मुताबिक रिचा शर्मा रविवार रात करीब दो बजे ड्यूटी खत्म करके स्कूटी से कमरे पर जा रही थीं।

कमरा पर लौटते समय कार्टे चौक पर अचानक से कुत्ता स्कूटी के सामने आ गया, जिससे टकराकर वह स्कूटी समेत सड़क पर गिर गईं। हेलमेट लगा होने के बावजूद रिचा शर्मा के सिर में गंभीर चोट आई। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एसीपी कविनगर भास्कर वर्मा का कहना है कि परिजनों को सूचना देने के बाद महिला उपनिरीक्षक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला उपनिरीक्षक की अभी शादी नहीं हुई थी। परिवार में उनके जाने से गम का माहौल है।