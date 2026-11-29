काम की बात: एक दिसंबर से 25 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 4 घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी; दिल्ली-NCR की 10 जरूरी खबरें
एक दिसंबर से दिल्ली मंडल की 25 ट्रेनें रद्द रहेंगी। फरीदाबाद में आज 4 घंटे बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। हम रोज आपके लिए दिल्ली-एनसीआर की ऐसी ही 10 काम की खबरें लेकर आते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की जरूरी खबरों पर।
एक दिसंबर से 25 ट्रेनें रद्द रहेंगी
सर्दियों में बढ़ते कोहरे को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली मंडल की 25 ट्रेनों को एक दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द करने का फैसला किया। इससे गाजियाबाद के साथ शामली, मेरठ, जींद और आसपास के शहरों में यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों को परेशानी हो सकती है।
पटना के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी
आनंद विहार से पटना के बीच विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 03293 पटना जंक्शन से प्रतिदिन (30 नवंबर तक) चलकर आनंद विहार टर्मिनल आएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 03294 आनन्द विहार टर्मिनल से (एक दिसंबर तक) चलकर अगले दिन पटना पहुंचेगी।
संपत्ति कर के बकाए में छूट पाने का अवसर
सुनियो-2 वन प्लस सेवन योजना के तहत करदाता, वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 और पिछले सात वित्त वर्षों का मूल संपत्ति कर जमा करा सकते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 से पहले के सभी बकाया, ब्याज व जुर्माने की देनदारी से छूट प्राप्त कर सकते हैं। योजना 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी।
स्कॉलरशिप स्कीम के लिए प्रवेश पत्र 30 से मिलेगा
नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2026-27 के लिए परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड की उपलब्धता जारी हो गई है। परीक्षा का आयोजन पांच दिसंबर को होगा। इसके लिए प्रवेश पत्र 30 नवंबर से चार दिसंबर तक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
प्रदूषण से जुड़ी समस्या के लिए शिकायत दर्ज करें
प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं से जुड़ी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। इस संबंध में दिल्ली नगर निगम ऐप 311 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 155305 पर कॉल करके सूचना दे सकते हैं।
वैश्विक भक्ति महोत्सव में देश-विदेश के संत जुटेंगे
ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 13 से 15 दिसंबर तक वैश्विक भक्ति महोत्सव-2026 आयोजित होगा। महोत्सव में 13 अखाड़ों, 12 ज्योतिर्लिंगों और चार धाम के संतों के साथ देश-विदेश के विद्वान जुटेंगे। आयोजन में भजन, कीर्तन, भक्ति संगीत और धार्मिक उत्पादों की प्रदर्शनी भी होगी।
4 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी
फरीदाबाद में बिजली निगम की ओर से रविवार को बिजली लाइनों और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की जाएगी। जिसके चलते शहर के कई सेक्टरों, कॉलोनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इससे सेक्टर व औद्योगिक क्षेत्र की परेशानी बढ़ सकती है।
जेसी बोस विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 14 से
फरीदाबाद। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए ने दिसंबर में होने वाली प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं की अंतिम डेटशीट जारी कर दी है। विश्वविद्यालय के स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 14 दिसंबर से शुरू होकर दो जनवरी तक चलेंगी।
बल्लभगढ़ में स्वास्थ्य जांच शिविर आज
बल्लभगढ़ में चौधरी टेक राम डागर की 19वीं पुण्यतिथि पर रविवार 29 नवंबर को साहुपुरा स्थित आशा ज्योति विद्यापीठ सेक्टर-65 के सामने सुबह 10 बजे से निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। शिविर में विजिटेक आई सेंटर और सर्वोदय अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर बीमारियों की जांच करेंगे।
वकीलों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी
पलवल के हथीन तहसील परिसर में वकील के मुंशी पर जानलेवा हमले के विरोध में जिले के वकील चौथे दिन भी हड़ताल पर रहे। इससे न्यायालयों में कामकाज प्रभावित हुआ। पुलिस अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। बार एसोसिएशन प्रधान दीपक चौहान ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी और पुलिसकर्मियों को कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।