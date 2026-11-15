गुरुग्राम के बाजार में लगी भीषण आग, 25 दुकानें जलकर खाक
गुरुग्राम के मार्केट में भीषण आग की घटना सामने आई है। यहां आग लगने की वजह से 25 दुकानें जलकर खाक हो गईं।
गुरुग्राम के पटौदी कस्बे में रविवार सुबह तड़के चार बजे वूलन मार्केट में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में बाजार की 25 से अधिक अस्थायी दुकानें और वहां बिक्री के लिए रखे गए करोड़ों रुपये के गर्म कपड़े जलकर पूरी तरह खाक हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की पांच गाड़ियों ने करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
मिली जानकारी के अनुसार, यह भयानक हादसा आज सुबह करीब चार बजे हुआ। शुरुआती जांच और दुकानदारों के अनुमान के मुताबिक, आग लगने के पीछे की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। सुबह के वक्त जब अचानक चिंगारियां उठीं, तो देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। चूंकि बाजार में ज्यादातर दुकानें अस्थायी (टेंट और लकड़ी के ढांचे) थीं और वहां भारी मात्रा में वूलन (ऊनी) कपड़े रखे हुए थे, इसलिए आग तेजी से एक दुकान से दूसरी दुकान में फैलती चली गई।
3 करोड़ नुकसान का अनुमान
तिब्बत मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि इस आगजनी की चपेट में आने से 25 से अधिक दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी हैं। दुकानदारों का अनुमान है कि इस भीषण आग की घटना में उनके दो से तीन करोड़ रुपये मूल्य के गर्म कपड़े, कंबल, जैकेट और अन्य सर्दियों का सामान जलकर राख हो गया है। सर्दियों के सीजन की शुरुआत में ही इस तरह की तबाही से दुकानदारों की आजीविका पर बड़ा संकट आ गया है।
दमकल विभाग की पांच गाड़ियों ने पाया काबू, टला बड़ा हादसा
घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। तुरंत आपातकालीन सहायता ली गई, जिसके बाद मानेसर और पटौदी दमकल केंद्र से कुल 5 गाड़ियां मौके पर रवाना हुईं। दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग की भयंकर लपटों पर पूरी तरह काबू पाया, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में आग को फैलने से रोक लिया गया। गनीमत यह रही कि हादसा सुबह तड़के हुआ और समय रहते मार्केट के लोग व दुकानदार अपनी जान बचाकर सुरक्षित बाहर निकल आए। इस दर्दनाक घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सर्दियों के लिए अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर सामान लाए दुकानदारों का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
इस घटना की जानकारी देते हुए फायर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार सुबह करीब 4 बजे एक महिला ने इलाके में तेज आवाजें सुनीं। महिला ने उठकर देखा तो बाजार में आग लग चुकी थी। आग ने पूरे मार्केट को अपनी आगोश में ले लिया था। घटना की सूचना फायर विभाग को दी गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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