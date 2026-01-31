Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर News25 major roads in Delhi central district will be beautified by PWD See full list
दिल्ली की ये 25 प्रमुख सड़कें होंगी चकाचक, PWD ने कर ली तैयारी; देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली की ये 25 प्रमुख सड़कें होंगी चकाचक, PWD ने कर ली तैयारी; देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप:

Jan 31, 2026 06:16 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली के मध्य जिले में 25 सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सड़कें गड्ढा मुक्त होने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मार्च में निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इसमें करीब 36 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इन सड़कों की हालत खराब

जीर्णोद्धार के तहत आर्य समाज रोड (सरस्वती मार्ग से रोड नंबर तीन तक), डीबी गुप्ता रोड के दो खंड, देशराज भाटिया मार्ग, न्यू रोहतक रोड के दो हिस्से, पहाड़ी धीरज रोड, प्यारेलाल रोड, रानी झांसी रोड, एसएन मार्ग, अब्दुल अजीज रोड, अब्दुल रहमान रोड, अजमल खान रोड, सीजीएचएस डिस्पेंसरी रोड, ईस्ट पार्क रोड, इलाही बख्श रोड, गली नंबर 10, गंगा मंदिर मार्ग, जीबी रोड अजमेरी गेट से मोहल्ला निहारियान, गुरुद्वारा रोड, नेहरू बाजार, पुल कुतुब रोड सदर बाजार चौक से सदर बाजार रेलवे स्टेशन, रामकुमार मार्ग, एसके दास रोड, सरस्वती मार्ग, टैंक रोड और वल्लभाचार्य मार्ग शामिल हैं। अभी इन सड़कों की स्थिति खराब है, जिससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

मार्च में शुरू होगा काम

पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताया कि पुनर्निर्माण कार्य के तहत इन सड़कों की पुरानी परत को हटाया जाएगा। फिर इन्हें नए सिरे से बनाया जाएगा, ताकि सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ रहें। दो अलग-अलग ठेकेदारों को सड़कों के पुनर्निर्माण का काम सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि ज्यादा सर्दी में सड़कों का निर्माण नहीं होता, इस कारण थोड़ा तापमान बढ़ने का इंतजार है। तापमान सामान्य होते ही मार्च में यह कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

सेफ स्कूल जोन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा

नजफगढ़ जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए ‘सेफ स्कूल जोन’ विकसित करने की योजना बनेगी। लोक निर्माण विभाग इसके लिए सलाहकार एजेंसी की तलाश कर रहा है। योजना के तहत स्कूल क्लस्टर के आसपास दोनों तरफ 500 मीटर का हिस्सा बच्चों की आवाजाही सुरक्षित बनाने के उपाय बताने के साथ रोड डिजाइनिंग की जाएगी। नजफगढ़ रोड पर राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय-दो के पास शिवाजी मार्ग टी-पॉइंट से ज्योति मेमोरियल अस्पताल तक सेफ स्कूल जोन बनना प्रस्तावित है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News PWD
