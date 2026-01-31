दिल्ली की ये 25 प्रमुख सड़कें होंगी चकाचक, PWD ने कर ली तैयारी; देखें पूरी लिस्ट
राजधानी दिल्ली के मध्य जिले में 25 सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सड़कें गड्ढा मुक्त होने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और दुर्घटनाओं की आशंका भी कम हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मार्च में निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इसमें करीब 36 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
इन सड़कों की हालत खराब
जीर्णोद्धार के तहत आर्य समाज रोड (सरस्वती मार्ग से रोड नंबर तीन तक), डीबी गुप्ता रोड के दो खंड, देशराज भाटिया मार्ग, न्यू रोहतक रोड के दो हिस्से, पहाड़ी धीरज रोड, प्यारेलाल रोड, रानी झांसी रोड, एसएन मार्ग, अब्दुल अजीज रोड, अब्दुल रहमान रोड, अजमल खान रोड, सीजीएचएस डिस्पेंसरी रोड, ईस्ट पार्क रोड, इलाही बख्श रोड, गली नंबर 10, गंगा मंदिर मार्ग, जीबी रोड अजमेरी गेट से मोहल्ला निहारियान, गुरुद्वारा रोड, नेहरू बाजार, पुल कुतुब रोड सदर बाजार चौक से सदर बाजार रेलवे स्टेशन, रामकुमार मार्ग, एसके दास रोड, सरस्वती मार्ग, टैंक रोड और वल्लभाचार्य मार्ग शामिल हैं। अभी इन सड़कों की स्थिति खराब है, जिससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।
मार्च में शुरू होगा काम
पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताया कि पुनर्निर्माण कार्य के तहत इन सड़कों की पुरानी परत को हटाया जाएगा। फिर इन्हें नए सिरे से बनाया जाएगा, ताकि सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ रहें। दो अलग-अलग ठेकेदारों को सड़कों के पुनर्निर्माण का काम सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि ज्यादा सर्दी में सड़कों का निर्माण नहीं होता, इस कारण थोड़ा तापमान बढ़ने का इंतजार है। तापमान सामान्य होते ही मार्च में यह कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
सेफ स्कूल जोन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा
नजफगढ़ जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए ‘सेफ स्कूल जोन’ विकसित करने की योजना बनेगी। लोक निर्माण विभाग इसके लिए सलाहकार एजेंसी की तलाश कर रहा है। योजना के तहत स्कूल क्लस्टर के आसपास दोनों तरफ 500 मीटर का हिस्सा बच्चों की आवाजाही सुरक्षित बनाने के उपाय बताने के साथ रोड डिजाइनिंग की जाएगी। नजफगढ़ रोड पर राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय-दो के पास शिवाजी मार्ग टी-पॉइंट से ज्योति मेमोरियल अस्पताल तक सेफ स्कूल जोन बनना प्रस्तावित है।