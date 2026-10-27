ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी में 2.5 किलोमीटर लंबा 3 लेन का डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इस पर 1200 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके बनने ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद तक जाम से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए शाहबेरी में प्रस्तावित डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस बाबत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को पत्र भेजा है। उम्मीद है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने सहित अन्य काम जल्द शुरू होंगे।

उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर एलिवेटेड रोड पर आने वाले खर्च को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मिलकर वहन करेंगे। सीईओ रवि कुमार एनजी के मुताबिक एलिवेटेड रोड एक मूर्ति गोलचक्कर से शुरू होगा। शाहबेरी नाले तक यह डबल डेकर यानी दो मंजिला और उसके आगे सिंगल डेकर यानी एक मंजिला एलिवेटेड रोड बनाने की योजना है। एनएचएआई जल्द ही इस पर काम शुरू करेगा।

इस परियोजना पर 1200 करोड़ रुपये की लागत आएगी। योजना में एक और सड़क को शामिल किया गया है, जो शाहबेरी नाले के किनारे से होकर तिगरी के पास 60 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़ेगी। इससे भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके में जाम से राहत मिलेगी।

जाम से राहत मिलेगी ग्रेटर नोएडा, नोएडा, जीडीए और एनएचएआई द्वारा संयुक्त रूप से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 130 मीटर चौड़ी सड़क से शाहबेरी और क्रॉसिंग रिपब्लिक होते हुए एनएच-9 तक करीब 2.5 किलोमीटर लंबी डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी, जो तीन लेन होगी। पहली मंजिला ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद की तरफ और दूसरी मंजिल गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा की तरफ आने के लिए इस्तेमाल होगी। मौजूदा सड़क पहले की खुली रहेगी। उसके ऊपर बनने वाली एलिवेटेड रोड 9 से 10 मीटर चौड़ी होगी।

पहले चार लेन की थी योजना अधिकारी के मुताबिक यहां पर पूर्व में चार लेन की एलिवेटेड रोड का निर्माण प्रस्तावित था। इस पर प्राधिकरण और एनएचएआई के अधिकारियों में बीते माह वार्ता हुई थी। इसके बाद सलाहकार की मदद से डबल डेकर एलिवेटेड रोड पर सहमति बनी। पहले 400 करोड़ खर्च होने का अनुमान था।