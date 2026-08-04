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काम की बात: ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बनेगा 3 लेन का 2.5 KM डबल डेकर एलिवेटेड रोड, गाजियाबाद जाना होगा आसान

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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ग्रेटर नोएडा को जल्द ही पहले डबल डेकर एलिवेटेड रोड का तोहफा मिल सकता है। यह रोड शाहबेरी से गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप तक बनाए जाने की योजना है। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है।

double-decker elevated road construction
डबल डेकर एलिवेटेड रोड निर्माण। एआई निर्मित तस्वीर

ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में जाम से निजात के लिए दो मंजिला एलिवेटेड रोड बनाने की परियोजना में तेजी आएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव 15 अगस्त के बाद होने वाली प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परियोजना पर 1200 करोड़ रुपये की लागत आएगी। अधिकारी के मुताबिक, परियोजना का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। इसमें एक और सड़क को शामिल किया गया है, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके में जाम खत्म करने में अहम होगी।

परियोजना पर 1200 करोड़ की आएगी लागत

ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा संयुक्त रूप से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 130 मीटर चौड़ी सड़क से शाहबेरी और क्रॉसिंग रिपब्लिक होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग नौ (एनएच-9) तक करीब 2.5 किलोमीटर लंबी दो मंजिला (एक के ऊपर एक) यानी डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी, जो तीन लेन की होगी। इस पर करीब 1200 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसका एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। परियोजना पर आने वाला खर्च नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और एनएचएआई द्वारा उठाया जाएगा।

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10 मीटर तक चौड़ा होगा एलिवेटेड रोड

पहली मंजिला ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद की तरफ और दूसरी मंजिल गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा की तरफ आने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मौजूदा सड़क पहले की तरह स्थानीय लोगों के लिए खुली रहेगी। उसके ऊपर बनने वाला एलिवेटेड रोड नौ से 10 मीटर चौड़ी होगी। इससे शाहबेरी में जाम की समस्या खत्म हो जाएगी।

बता दें कि, यहां पर पूर्व में चार लेन की एलिवेटेड रोड बनाना जाना प्रस्तावित था। इस मुद्दे पर प्राधिकरण और एनएचएआई के अधिकारियों के बीच बीते माह जगह की अड़चन पर वार्ता हुई थी। इसके बाद सलाहकार की मदद से दो मंजिला एलिवेटेड बनाने पर सहमति बनी।

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रवि कुमार एनजी, सीईओ, ग्रेटर नोएडा, ''ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एनएच-9 तक सीधे आवागमन के लिए शाहबेरी में डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड से मंजूरी के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस एलिवेटेड रोड के बनने से जाम की समस्या दूर हो जाएगी।''

27 अवैध कट अगले सप्ताह से बंद होंगे

गौतमबुद्ध नगर जिले में 27 अवैध कट को बंद करने की योजना पर अगले सप्ताह से काम शुरू होगा। ये कट दोबार न खुलें, इस पर विशेष जोर दिया जाएगा। इन्हें कंक्रीट बैरियर और लोहे की ग्रिल से सील किया जाएगा। परिवहन विभाग के अनुसार, तीनों प्राधिकरण और एनएचएआई (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) को अवैध कट बंद कराने के लिए पहले ही पत्र लिखा जा चुका है और इन पर कांवड़ यात्रा के बाद काम शुरू करने की तैयारी है। संभव है कि अगले हफ्ते से इन पर काम शुरू कर दिया जाएगा। एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडे ने कहा कि बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा को अधिक मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने जिले की अलग-अलग सड़कों का सर्वे किया था। उन्होंने कहा कि अवैध कट बंद होने से हादसों में कमी आएगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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