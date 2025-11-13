गूगल मैप बताएगा कितनी रफ्तार में चलाएं गाड़ी, मैप पर दिखेगी NCR की 248 सड़कों की स्पीड लिमिट

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर News248 roads in Noida-Greater Noida speed limits for vehicles will now be visible on Google Maps NCR
संक्षेप: नोएडा-ग्रेटर नोएडा की 248 सड़कों पर वाहनों की तय स्पीड लिमिट अब गूगल मैप पर नजर आएगी। इससे नियम तोड़ने वालों में कमी आएगी। इसके अलावा हादसे भी कम होंगे। इस योजना का शुभारंभ बुधवार को सेक्टर-108 स्थित पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में किया गया।

Thu, 13 Nov 2025 03:08 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा-ग्रेटर नोएडा की 248 सड़कों पर वाहनों की तय स्पीड लिमिट अब गूगल मैप पर नजर आएगी। इससे नियम तोड़ने वालों में कमी आएगी। इसके अलावा हादसे भी कम होंगे। इस योजना का शुभारंभ बुधवार को सेक्टर-108 स्थित पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में किया गया।

यातायात माह के मौके पर इसका योजना का शुभारंभ यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा ने लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से किया। इस परियोजना की शुरुआत पुलिस ने गूगल इंडिया एवं लेपटॉन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के साथ मिलकर की। डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि अब तक गूगल मैप पर लाइव लोकेश और वाहन की गति सीमा ही प्रदर्शित होती है। अब संबंधित सड़क की गति सीमा भी साथ में नजर आएगी। वाहन की गति अधिक होते ही चेतावनी के रूप में अलर्ट भी चालक को मिलेगा। इस साल सड़क हादसों में 50 प्रतिशत कमी लाने का प्रयास किया जाएगा।

डीजीपी ने कहा कि जिले की सड़कों की वाहनों की गति सीमा को गूगल इको मैप सिस्टम में अपडेट करने का काम शुरू कर दिया गया है। जियो और डेटा एनालिसिस टीम ने पूरा डेटा एकत्रित किया है। अधिकारियों ने बताया कि गूगल मैप खोलने के बाद संबंधित स्थान की ओर जाने के लिए मैप सिलेक्ट करेंगे। यह शुरू होते ही संबंधित सड़क और वाहन की गति सीमा प्रदर्शित होनी शुरू हो जाएगी।

ऑडियो सिस्टम भी लगाएं : डीजीपी ने कंपनी से कहा कि इस योजना में दो सिस्टम और जोड़े जाएं। पहला, गुगल मैप पर वाहनों की गति सीमा लिखी होने के अलावा उसका ऑडियो भी आना चाहिए ताकि लोग सुन भी सकें। दूसरा, गूगल मैप लाइव लोकेशन होने की वजह से कौन-कौन चालक नियम तोड़ रहे हैं, इसका डेटा भी कंपनी पुलिस को मुहैया कराए।

रफ्तार अधिक होने से 53% हादसे

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि सड़क हादसों कह 53 प्रतिशत वजह वाहनों की गति सीमा अधिक होना सामने आया है। ऐसे में हादसों में कमी लाने के लिए यह सुविधा लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। अधिकारियों ने बताया कि अगले चरण में सड़क हादसों के आधार पर तैयार हुए दुर्घटना संभावित स्थल यानी ब्लैकस्पॉट भी नजर आएंगे।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
