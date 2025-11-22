Hindustan Hindi News
दिल्ली में 2416 फ्लैट्स की होगी मरम्मत, दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी; किसे मिलेगा आवंटन

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सावड़ा घेवरा में तैयार पड़े 2,416 फ्लैटों की मरम्मत और नवीनीकरण को मंजूरी दे दी। दिल्ली की रेखा सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन फ्लैटों का आवंटन तेज गति से पूरा किया जाए।

Sat, 22 Nov 2025 12:44 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सावड़ा घेवरा में तैयार पड़े 2,416 फ्लैटों की मरम्मत और नवीनीकरण को मंजूरी दे दी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन फ्लैटों का आवंटन तेज गति से पूरा किया जाए। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की 34वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी नवीनीकरण कार्य 15 जनवरी तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

शुक्रवार को हुई बैठक में सुल्तानपुरी, द्वारका और भलस्वा सहित कई स्थानों पर फ्लैटों के नवीनीकरण को भी मंजूरी दी गई है। रेखा गुप्ता सरकार की योजना है, जिसमें करीब 50,000 बिना उपयोग वाले ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को मरम्मत कर स्लम में रहने वाले पात्र गरीबों को आवंटित किया जाएगा। शुक्रवार को हुई बैठक में ‘अटल कैंटीन’ परियोजना और दूसरे आधारभूत ढांचों की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

सीएम गुप्ता ने निर्देश दिया कि सभी डीयूएसआईबी कॉलोनियों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। रेखा गुप्ता ने रोज इस्तेमाल में आने वाली दुकानें, सब्जी मंडी, कम्युनिटी हॉल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, एसटीपी, कचरा निस्तारण प्रणाली, पर्याप्त पानी, सड़कें, पार्क, बिजली लाइनें और सीवर नेटवर्क की सुविधा मौजूद रहे। बोर्ड ने 124 डीयूएसआईबी स्थलों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने को भी मंजूरी दी, जिसे सीएम ने झुग्गी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी उपलब्धि बताया।

इसके अलावा, गरीब परिवारों के क्षेत्रों में ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट और पर्याप्त पार्किंग बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी चल रही और आगामी परियोजनाओं के व्यापक लेआउट प्लान अगली बोर्ड बैठक में पेश किए जाएंगे। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नए और मौजूदा सभी फ्लैटों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए।

