230 lakh looted in delhi from a businessman faking identity as cbi officers दिल्ली में बड़ी लूट! CBI अधिकारी बनकर आए लुटेरों ने साफ कर दिए 2.3 करोड़ रुपए, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News230 lakh looted in delhi from a businessman faking identity as cbi officers

दिल्ली में बड़ी लूट! CBI अधिकारी बनकर आए लुटेरों ने साफ कर दिए 2.3 करोड़ रुपए

दिल्ली में लूट की बड़ी घटना सामने आई है। यहां सीबीआई अधिकारी बनकर ऑफिस में घुसे लुटेरों ने ऑफिस में रखे 2.3 करोड़ रुपए लूट लिए। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीFri, 22 Aug 2025 09:58 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में बड़ी लूट! CBI अधिकारी बनकर आए लुटेरों ने साफ कर दिए 2.3 करोड़ रुपए

दिल्ली में लूट की एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां के विवेक विहार में एक व्यवसायी के घर में लुटेरों ने सीबीआई अधिकारी बनकर छापा मारा और ऑफिस में रखे 2.3 करोड़ रुपए उड़ा ले गए। पुलिस ने बताया कि व्यवसायी पैसे लेकर बाहर निकल रहे थे, इस दौरान एक कार में आए लुटेरों ने पहले उनसे पैसे लेकर अंदर जाने के लिए कहा और फिर अंदर जाकर बाकी बचे पैसे भी लूटकर ले गए।

इस मामले में पीड़ित व्यापारी मनप्रीत गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के रहने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार, मनप्रीत प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि अपनी कमाई के 2.3 करोड़ रुपए उन्होंने अपने ऑफिस में रखे थे। बीते 19 अगस्त को मनप्रीत ने अपने दोस्त रविशंकर से विवेक विहार से 1.1 करोड़ रुपए अपने घर लाने को कहा। जैसे ही शंकर नकदी से भरा बैग लेकर ऑफिस के बाहर निकले, एक महिला समेत चार लोगों ने दो कारों से उन्हें रोक लिया। उन्होंने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया और पिटाई करके बैग हाथ से छीन लिया। इस दौरान नकली अधिकारियों ने शंकर को जबरदस्ती मनप्रीत के घर चलने को कहा और वहां पहुंचकर इन लोगों ने एक कर्मचारी को फिर पीटा और घर में रखे बाकी पैसे भी लूट ले गए।

इस मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी ने बताया कि गिरोह नेन दोनों को अपनी गाड़ियों में बंधक बना लिया और शंकर को चिंतामणि अंडरपास के नजदीक छोड़ दिया और माहेश्वरी को निगमबोध घाट पर छोड़ दिया। इस दौरान लुटेरों ने इस लूट के बारे में किसी को भी बताने से मना किया और धमकी भी दी। हालांकि, पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और दोनों का पता फरीदबाद में लगाया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच में पता चला कि ये गाड़ियां दिल्ली में साकेत इलाके के एक एनजीओ ने किराए पर ली थी। इसके बाद दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों संदिग्धों की पहचान एनजीओ सचिव और असम के रहनेवाले पापोरी बरुआ और दुगलकाबाद के रहने वाले दीप के रूप में हुई है।