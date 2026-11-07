दिल्ली-सहारनपुर हाईवे से जुड़ी गाजियाबाद की 23 सड़कों की संवरेगी सूरत, देखें किन इलाकों को लाभ

गाजियाबाद में लोनी नगर पालिका परिषद् के 5 वार्डों की 23 सड़कों को संवारा जाएगा। यह सभी सड़कें दिल्ली-सहारनपुर हाईवे से जुड़ती हैं। इस पर करीब साढ़े सात करोड़ रुपये खर्च आएगा।

प्रदूषण कम करने और वाहन चालकों की सहूलियत के लिए दिल्ली-सहारनपुर हाईवे से गाजियाबाद आसपास के इलाकों को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों को नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके लिए नगर पालिका परिषद्, लोनी ने करीब साढ़े सात करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है। पांच वार्डों में 23 सड़कों को संवारा जाएगा।

इससे न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। इसे पीडब्ल्यूडी ने शुरू कराया था। वहीं अब इस हाईवे से जुड़े प्रमुख संपर्क मार्गों को भी बनाने की तैयारी है। नगर पालिका, लोनी ने 23 प्रमुख सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया है, जो जर्जर हालत में हैं। ये सभी सड़कें आसपास के इलाकों को दिल्ली-सहारनपुर हाईवे से जोड़ती हैं। हाईवे का काम आधे से अधिक पूरा हो चुका है। ऐसे में उन संपर्क मार्गों को भी संवारा जाएगा, जिनके चलते दिन भर धूल उड़ती है और रोजाना हजारों वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ती है।

अधिकारियों ने बताया कि पांच वार्डों की इन 23 सड़कों को साढ़े सात करोड़ रुपये से संवारा जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे पूरा कर इसी महीने कार्य शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रस्ताव में सबसे ज्यादा सड़कें रामेश्वर पार्क, बैंक विहार और ऋषि मार्केट में होंगे। लालबाग के ई और डी ब्लॉक, बलराम नगर, कच्चा बलराम नगर, सिकरानी, जावली, जवाहर नगर उत्तरी में सड़कें बनाई जाएंगे। सिकरानी में मेन चिरोड़ी रोड से सिकरानी मुख्य मार्ग और गांव जावली में बंथला नहर रोड से जावली मुख्य मार्ग तक सड़क बनाई जाएगी।

एक लाख लोगों को राहत मिलेगी इन 23 मार्गों से रोजाना करीब एक लाख लोग गुजरते हैं। फिलहाल जर्जर मार्ग होने के कारण लोगों को परेशानी होती है। हादसे का डर रहता है और धूल उड़ने से भी मुश्किल होती है। इन मार्गों के बनने से एक लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। वहीं प्रदूषण का स्तर घटाने में भी मदद मिलेगी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने बताया कि 15वें वित्त से मिले फंड से ये कार्य कराए जाएंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही कार्य शुरू कराया जाएगा।