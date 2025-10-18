Hindustan Hindi News
23 community centres to be built in Greater Noida sectors and villages
ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों से गांवों तक गुड न्यूज, 23 जगह बनेंगे सामुदायिक केंद्र

ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों से गांवों तक गुड न्यूज, 23 जगह बनेंगे सामुदायिक केंद्र

संक्षेप: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के डाढ़ा और सिरसा समेत आसपास के अन्य गांवों और आवासीय सेक्टरों में बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर (बीओटी) के आधार पर 23 सामुदायिक केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सलाहकार एजेंसी को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है।  

Sat, 18 Oct 2025 02:55 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के डाढ़ा और सिरसा समेत आसपास के अन्य गांवों और आवासीय सेक्टरों में बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर (बीओटी) के आधार पर 23 सामुदायिक केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सलाहकार एजेंसी को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है। आगे आई तीन से चार कंपनियां प्रस्तुतिकरण दे चुकी हैं।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक, सलाहकार एजेंसी का चयन कर उसके सुझाव पर निविदा जारी की जाएगी। पूर्व में रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी कर इच्छुक कंपनियों से आवेदन मांगे गए थे। सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए लोगों को इधर- उधर न भटकना पड़े, इसके लिए प्राधिकरण द्वारा सेक्टरों में सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाता है। इसका रखरखाव और संचालन अभी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसमें आ रही दिक्कतों को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब सेक्टरों और गांवों दोनों में बीओटी के आधार पर सामुदायिक केंद्र का निर्माण करने की तैयारी कर रहा है। योजना के तहत निजी कंपनी को सामुदायिक केंद्र के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी एक निश्चित अवधि के लिए सौंपी जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक शर्तों के आधार पर कंपनी का चयन किया जाएगा।

क्या है बीओटी

बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) एक प्रकार की परियोजना विकास और प्रबंधन रणनीति है, जिसमें एक निजी कंपनी परियोजना का निर्माण, संचालन और रखरखाव एक निश्चित अवधि के लिए करता है। इसके बाद परियोजना का स्वामित्व सरकार या अन्य प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देता है। ग्रेनो में एफओबी का निर्माण इसी आधार पर किया जा रहा है।

पुराने केंद्रों की भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी

अधिकारी के मुताबिक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, पी-3 सहित विभिन्न सेक्टरों में सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया गया है। 12 सामुदायिक केंद्रों का निर्माण कार्य चल रहा है। पहले से बने केंद्रों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी शर्तों के आधार पर निजी हाथों में सौंपी जा सकती है। इस पर चर्चा चल रही है।

एके सिंह, महाप्रबंधक परियोजना, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, ''सेक्टरों और गांवों में सामुदायिक केंद्र का निर्माण बीओटी आधार पर किए जाने की तैयारी है। इसके लिए सलाहकर एजेंसी को सूचीबद्ध किया जाएगा। सुझाव लेकर निविदा जारी की जाएगी। केंद्र के निर्माण, रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी निजी कंपनी संभालेगी।''

Praveen Sharma

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Greater Noida News Greater Noida Authority
