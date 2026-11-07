गाजियाबाद में बेटे ने ली सोते हुए पिता की जान; बाप से लिया बहन से झगड़े को लेकर मारे एक थप्पड़ का बदला
शुरुआत में परिजनों ने आरोपी को नाबालिग बताते हुए उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल ने लिखित रूप में पुष्टि की कि वह 8वीं कक्षा का छात्र है और उसका जन्म 2004 में हुआ था। ऐसे में वह नाबालिग नहीं, बल्कि बालिग है।'
गाजियाबाद में लोनी के अशोक विहार इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक 22 वर्षीय युवक को अपने 58 वर्षीय पिता की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इस बात से गुस्सा था कि छोटी बहन के साथ हुई लड़ाई में पिता ने बहन का पक्ष लिया था और इस विवाद को लेकर उन्होंने उस पर हाथ भी उठा दिया था। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 58 वर्षीय मोहम्मद इरफान के रूप में हुई है, जबकि आरोपी बेटे की पहचान 22 वर्षीय मोहम्मद शावेज के तौर पर हुई है। परिजनों ने पहले आरोपी को नाबालिग बताते हुए उसे बचाने की कोशिश भी की थी
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह वारदात शनिवार रात 2 से 3 बजे के बीच हुई, जब पिता और परिवार के अन्य सदस्य सो रहे थे। लोनी सर्कल के एसीपी राम किशन ने एचटी को बताया, 'आरोपी ने अपने पिता पर धारदार हथियार (दरांती) से हमला किया, जिससे उनके सिर पर कई गंभीर चोटें आईं।
पिता की चीख सुनकर परिवार के अन्य सदस्य वहां पहुंचे और युवक को पकड़ लिया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और घायल पिता को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हथियार भी बरामद कर लिया।' अधिकारियों ने बताया कि वारदात से पहले शुक्रवार शाम को पिता और बेटे के बीच एक घरेलू विवाद हुआ था। जिसके बाद बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया।
उधर लोनी के SHO योगेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा, 'शुक्रवार शाम को आरोपी का अपनी छोटी बहन से झगड़ा हो गया था, जिसमें पिता ने बेटी का पक्ष लिया था और बहन से झगड़ने को लेकर बेटे को डांटते हुए उसे थप्पड़ भी मार दिया था। इसी बात से नाराज होकर उसने देर रात तक इंतजार किया और सोते समय अपने पिता पर हमला कर दिया।
पिता को सबक सिखाने के लिए उसने घर में रखा एक हथियार उठाया और उससे पिता के सिर पर वार किया। बाद में, बड़ी बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर लोनी थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।' मामले में दर्ज की गई एफआईआर में बताया गया है, '7 नवंबर को रात करीब 2 बजे, मेरे भाई ने दरांती या किसी धारदार हथियार से मेरे पिता पर हमला कर उनकी हत्या कर दी।'
डीसीपी (ग्रामीण) सुरेंद्र नाथ तिवारी ने शनिवार शाम को एचटी (HT) को बताया, कि आरोपी की उम्र को लेकर शुरुआत में उसके परिवार ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, उन्होंने कहा, 'शुरुआत में, संदिग्ध के परिवार ने पुलिस से कहा कि वह 15 साल का है। बाद में, जब पुलिस ने उसके स्कूल में पूछताछ की, तो प्रिंसिपल ने लिखित रूप में पुष्टि की कि वह 8वीं कक्षा का छात्र है और उसका जन्म 2004 में हुआ था। उम्र के इस आधार पर, पुलिस ने उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वह नाबालिग नहीं, बल्कि बालिग है।'
जिसके बाद इस वारदात को लेकर पुलिस ने शनिवार को लोनी थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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