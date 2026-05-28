गुरुग्राम में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 226 लोगों को हिरासत में लिया, जानिए क्या था उनका कसूर
गुरुग्राम पुलिस ने शहर के निवासियों से सार्वजनिक स्थानों को नशेबाजी के अड्डों में तब्दील ना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि ऐसे सभी सार्वजनिक स्थान, जिनका उपयोग सभी नागरिक मिलकर करते हैं, नशा करने के स्थानों में ना बदल जाएं।
गुरुग्राम पुलिस ने शहर में अपराध पर लगाम लगाने और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के उद्देश्य से बुधवार देर रात एक विशेष अभियान चलाया और कानून का उल्लंघन करने वाले 226 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि इन लोगों के खिलाफ सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने के आरोप में कार्रवाई की गई है।
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह अभियान बुधवार की रात पूरे गुरुग्राम में चलाया गया था, जो सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित एक विशेष मुहिम का हिस्सा था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के दौरान पुलिस की टीमों ने पार्कों, पार्किंग क्षेत्रों, सड़कों के किनारे और अन्य जगहों की जांच की, और सार्वजनिक रूप से शराब पीते पाए गए 226 लोगों को हिरासत में ले लिया।
पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान दबोचे गए इन सभी 226 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर शांति और कानून-व्यवस्था भंग करने के आरोप में हिरासत में लिया गया, और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।
उधर इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) करण गोयल ने कहा कि गुरुग्राम पुलिस शहर में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। DCP ने कहा कि गुंडागर्दी, सार्वजनिक रूप से शराब पीने और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने वाली गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में भी इसी तरह के जांच अभियान जारी रहेंगे।
इसके साथ ही गुरुग्राम पुलिस ने शहर के निवासियों से यहां के सार्वजनिक स्थानों को नशेबाजी के अड्डों में तब्दील ना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि ऐसे सभी सार्वजनिक स्थान, जिनका उपयोग सभी नागरिक मिलकर करते हैं, नशा करने के स्थानों में तब्दील ना हों।
पुलिसकर्मी पर वीडियो बना रहे युवक को थप्पड़ मारने का आरोप
उधर एक अन्य खबर में गुरूग्राम में एक यातायात पुलिसकर्मी पर एक युवक को कथित रूप से थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार सड़क पर खड़े एक ट्रक में आग लगने पर उसे बुझाने में मदद करने की बजाय वह युवक उसका वीडियो बना रहा था, तभी यह घटना हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
फरीदाबाद निवासी शिकायतकर्ता विशाल ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने न केवल उसे थप्पड़ मारा और वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करने को कहा बल्कि उसे आग बुझाने में मदद के लिए एक बाल्टी पानी लाने का भी आदेश दिया। सीसीटीवी लगाने और उनकी मरम्मत का काम करने वाले विशाल ने कहा कि वह मंगलवार दोपहर काम के सिलसिले में गुरुग्राम में था और दोपहर करीब तीन बजे घाट इलाके से गुजर रहा था। तभी उसने सड़क किनारे एक ट्रक में आग लगी देखी।
विशाल ने आरोप लगाया, 'आग देखकर मैंने अपनी बाइक रोक दी और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाला। तभी ड्यूटी पर तैनात एक यातायात पुलिसकर्मी ने मुझे घटना को फिल्माते हुए देख लिया। वह मेरी तरफ आया और मुझे थप्पड़ मारा।'
उसने कहा, 'पुलिसकर्मी ने पूछा कि मैं घटना की रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा था और उसने मुझे आग बुझाने के लिए एक बाल्टी पानी लाने को कहा। मैंने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की और बाद में न्याय की मांग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।' संपर्क करने पर यातायात पुलिसकर्मी ने उस व्यक्ति को थप्पड़ मारने से इंकार किया और दावा किया कि उसने केवल उससे मदद करने को कहा था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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