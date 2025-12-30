नोएडा में 8 महीने के भीतर 2254 फर्में हो गईं बंद, ये हैं इसके कुछ अहम कारण

संक्षेप: गौतमबुद्ध नगर जिले में 8 माह में 2200 से अधिक फर्म बंद हो गईं। यह वे फर्म हैं, जिनका इसका साल अप्रैल से दिसंबर के बीच रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसमें लगातार शून्य जीएसटी रिटर्न फाइल करना, फर्जी कंपनियां और कारोबार नहीं चलने जैसे अहम कारण बताए जा रहे हैं।

राज्य जीएसटी विभाग गौतमबुद्ध नगर के मुताबिक, जिले में लगभग 1.25 लाख कंपनियां जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। इनमें राज्य और केंद्रीय जीएसटी, दोनों में पंजीकृत कंपनियां शामिल हैं। पंजीकृत कंपनियों में ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, मशीनरी, सेवा प्रदाता, मोबाइल समेत अन्य कंपनियां शामिल हैं। विभाग के अनुसार एक अप्रैल 2025 से 28 दिसंबर 2025 गौतमबुद्ध नगर में कुल 22294 नई कंपनियों का जीएसटी में पंजीकरण हुआ था। इनमें राज्य जीएसटी के तहत 11474 और केंद्रीय जीएसटी में 10820 कंपनियां पंजीकृत हुई थीं। इनमें कुल 20040 कंपनियां सक्रिय हैं। इन कंपनियों में राज्य जीएसटी 10166 और केंद्रीय जीएसटी में 9847 सक्रिय कंपनियां शामिल हैं। ऐसे में इस अवधि में 2254 फर्म बंद हो गई हैं।

अपर आयुक्त राज्यकर ग्रेड वन संदीप भागिया ने कहा कि नई पंजीकृत कंपनियों में लगभग दस फीसदी का पंजीकरण खत्म हुआ है। इसके तमाम कारण हो सकते हैं। इसमें कंपनियों द्वारा लगाए गए दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि न होने समेत अन्य वजह शामिल हैं।

दस्तावेजों में कमी भी अहम कारण जीएसटी अधिकारियों के अनुसार दस्तावेजों में कमी या आवेदन में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी से मिलान नहीं होना पंजीकरण में समस्या के अहम कारण हो सकते हैं। इसमें गलत पैन विवरण, गलत व्यापार श्रेणी का चयन करने के अलावा अधूरे दस्तावेज, आवेदन को ओटीपी के जरिये सत्यापित नहीं करना मुख्य है। इसके अलावा पते का गलत प्रमाण देना भी एक अहम कारण है।