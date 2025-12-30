Hindustan Hindi News
2254 firms shut down in last 8 month in noida know its some reasons
नोएडा में 8 महीने के भीतर 2254 फर्में हो गईं बंद, ये हैं इसके कुछ अहम कारण

नोएडा में 8 महीने के भीतर 2254 फर्में हो गईं बंद, ये हैं इसके कुछ अहम कारण

संक्षेप:

गौतमबुद्ध नगर जिले में 8 माह में 2200 से अधिक फर्म बंद हो गईं। यह वे फर्म हैं, जिनका इसका साल अप्रैल से दिसंबर के बीच रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसमें लगातार शून्य जीएसटी रिटर्न फाइल करना, फर्जी कंपनियां और कारोबार नहीं चलने जैसे अहम कारण बताए जा रहे हैं।

Dec 30, 2025 09:04 am IST
गौतमबुद्ध नगर जिले में 8 माह में 2200 से अधिक फर्म बंद हो गईं। यह वे फर्म हैं, जिनका इसका साल अप्रैल से दिसंबर के बीच रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसमें लगातार शून्य जीएसटी रिटर्न फाइल करना, फर्जी कंपनियां और कारोबार नहीं चलने जैसे अहम कारण बताए जा रहे हैं।

राज्य जीएसटी विभाग गौतमबुद्ध नगर के मुताबिक, जिले में लगभग 1.25 लाख कंपनियां जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। इनमें राज्य और केंद्रीय जीएसटी, दोनों में पंजीकृत कंपनियां शामिल हैं। पंजीकृत कंपनियों में ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, मशीनरी, सेवा प्रदाता, मोबाइल समेत अन्य कंपनियां शामिल हैं। विभाग के अनुसार एक अप्रैल 2025 से 28 दिसंबर 2025 गौतमबुद्ध नगर में कुल 22294 नई कंपनियों का जीएसटी में पंजीकरण हुआ था। इनमें राज्य जीएसटी के तहत 11474 और केंद्रीय जीएसटी में 10820 कंपनियां पंजीकृत हुई थीं। इनमें कुल 20040 कंपनियां सक्रिय हैं। इन कंपनियों में राज्य जीएसटी 10166 और केंद्रीय जीएसटी में 9847 सक्रिय कंपनियां शामिल हैं। ऐसे में इस अवधि में 2254 फर्म बंद हो गई हैं।

GST Registration

अपर आयुक्त राज्यकर ग्रेड वन संदीप भागिया ने कहा कि नई पंजीकृत कंपनियों में लगभग दस फीसदी का पंजीकरण खत्म हुआ है। इसके तमाम कारण हो सकते हैं। इसमें कंपनियों द्वारा लगाए गए दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि न होने समेत अन्य वजह शामिल हैं।

दस्तावेजों में कमी भी अहम कारण

जीएसटी अधिकारियों के अनुसार दस्तावेजों में कमी या आवेदन में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी से मिलान नहीं होना पंजीकरण में समस्या के अहम कारण हो सकते हैं। इसमें गलत पैन विवरण, गलत व्यापार श्रेणी का चयन करने के अलावा अधूरे दस्तावेज, आवेदन को ओटीपी के जरिये सत्यापित नहीं करना मुख्य है। इसके अलावा पते का गलत प्रमाण देना भी एक अहम कारण है।

खुद ऐसे कर सकते हैं आवेदन

जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए व्यक्ति खुद आवेदन कर सकता है। इसके लिए जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in पर क्लिक करें। सेवाएं टैब का चुनाव करें और इसके बाद पंजीकरण में जाकर नए रजिस्ट्रेशन का चुनाव करें। करदाता का चुनाव करके नए रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म भरें। इसमें अपने व्यवसाय, राज्य, ईमेल पता, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड का विवरण दर्ज करके प्रक्रिया को पूरा करें। आवेदक जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवेदन की स्थिति की जांच भी कर सकते हैं। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर क्लिक करें और आवेदन स्थिति को ट्रैक करें। इसके लिए आवेदनकर्ता को अपना एआरएन नंबर दर्ज करना होगा और मौजूदा स्थिति देख सकते हैं। विभाग के अनुसार जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या होने पर सेक्टर 148 स्थित कार्यालय पर कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं।
