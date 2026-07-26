NCR में बनेंगे 22,500 फ्लैट-दुकानें, यूपी रेरा ने 2 जिलों की 46 परियोजनाओं को दी मंजूरी

एनसीआर में अपने घर और कारोबार का सपना जल्द साकार हो सकता है। जल्द ही यहां 22 हजार से अधिक नए फ्लैट, विला और दुकान बनने जा रहे हैं। यूपी रेरा ने इसके लिए गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों की 46 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने छह माह में प्रदेश में 143 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। परियोजनाओं की संख्या में लखनऊ, जबकि निवेश और इकाइयों के मामले में गौतमबुद्ध नगर जिला सबसे आगे है, यहां 27 परियोजनाओं में 13,160 फ्लैट, विला और दुकानें बनेंगी।

यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने शनिवार को बताया कि जनवरी से जून 2026 तक प्रदेश में 143 नई रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हुईं। गाजियाबाद की 19 परियोजनाओं में 9,500 इकाइयों का निर्माण हो सकेगा। इसमें 3,989 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। लखनऊ की 37 परियोजनाओं में 9,872 इकाइयों का निर्माण होने के साथ 3,834 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। सभी परियोजनाओं में 46,049 आवासीय इकाइयों के निर्माण के साथ लगभग 31,952 करोड़ का निवेश आएगा।

52 हजार शिकायतों का निस्तारण यूपी रेरा में फ्लैट खरीदारों से संबंधित 61,357 शिकायतें दर्ज हैं। इसमें से 52 हजार का निस्तारण हो गया है। विभिन्न मंचों के जरिए 11,558 मामलों में 6,032.42 करोड़ मूल्य के संपत्ति विवादों का समाधान किया गया। इसमें रेरा की पीठ ने 3,237 मामले, कंसिलिएशन फोरम ने 1,648 और रेरा पोर्टल के माध्यम से 6,673 आवंटियों के मामलों का समाधान शामिल है। वहीं, रेरा अब तक 20 हजार से अधिक आरसी यानी वसूली प्रमाणपत्र जारी कर चुका है। इसमें से 8,212 खरीदारों को 2,173 करोड़ रुपये वापस कराए गए हैं। अभी सात हजार से अधिक आरसी लंबित हैं। इन पर 3000 करोड़ से अधिक वूसले जाने हैं। इसमें 300 से अधिक ऐसी आरसी हैं, जो दिल्ली के पते की हैं। करीब चार वर्षों से खरीदार वसूली का इंतजार कर रहे हैं।

वर्षवार मंजूर परियोजनाएं वर्ष : परियोजनाएं 2023 : 197

2024 : 259

2025 : 308

2026 : 143

आंकड़े रेरा के हैं। वर्ष 2026 के आंकड़े छह महीने के हैं।

संजय भूसरेड्डी, अध्यक्ष यूपी रेरा, ''परियोजनाओं के पंजीकरण, आवासीय इकाइयों की उपलब्धता और पूंजी निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। इस साल 315 से अधिक परियोजनाएं पंजीकृत होने की उम्मीद है। परियोजनाएं होने से खरीदारों के पास विकल्प रहता है।''