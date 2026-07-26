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काम की बात: NCR में बनेंगे 22,500 फ्लैट-दुकानें, यूपी रेरा ने 2 जिलों की 46 परियोजनाओं को दी मंजूरी

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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एनसीआर में अपने घर और कारोबार का सपना जल्द साकार हो सकता है। जल्द ही यहां 22 हजार से अधिक नए फ्लैट, विला और दुकान बनने जा रहे हैं। यूपी रेरा ने इसके लिए गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों की 46 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 

NCR में बनेंगे 22,500 फ्लैट-दुकानें, यूपी रेरा ने 2 जिलों की 46 परियोजनाओं को दी मंजूरी
Flats Representative image

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने छह माह में प्रदेश में 143 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। परियोजनाओं की संख्या में लखनऊ, जबकि निवेश और इकाइयों के मामले में गौतमबुद्ध नगर जिला सबसे आगे है, यहां 27 परियोजनाओं में 13,160 फ्लैट, विला और दुकानें बनेंगी।

यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने शनिवार को बताया कि जनवरी से जून 2026 तक प्रदेश में 143 नई रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हुईं। गाजियाबाद की 19 परियोजनाओं में 9,500 इकाइयों का निर्माण हो सकेगा। इसमें 3,989 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। लखनऊ की 37 परियोजनाओं में 9,872 इकाइयों का निर्माण होने के साथ 3,834 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। सभी परियोजनाओं में 46,049 आवासीय इकाइयों के निर्माण के साथ लगभग 31,952 करोड़ का निवेश आएगा।

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52 हजार शिकायतों का निस्तारण

यूपी रेरा में फ्लैट खरीदारों से संबंधित 61,357 शिकायतें दर्ज हैं। इसमें से 52 हजार का निस्तारण हो गया है। विभिन्न मंचों के जरिए 11,558 मामलों में 6,032.42 करोड़ मूल्य के संपत्ति विवादों का समाधान किया गया। इसमें रेरा की पीठ ने 3,237 मामले, कंसिलिएशन फोरम ने 1,648 और रेरा पोर्टल के माध्यम से 6,673 आवंटियों के मामलों का समाधान शामिल है। वहीं, रेरा अब तक 20 हजार से अधिक आरसी यानी वसूली प्रमाणपत्र जारी कर चुका है। इसमें से 8,212 खरीदारों को 2,173 करोड़ रुपये वापस कराए गए हैं। अभी सात हजार से अधिक आरसी लंबित हैं। इन पर 3000 करोड़ से अधिक वूसले जाने हैं। इसमें 300 से अधिक ऐसी आरसी हैं, जो दिल्ली के पते की हैं। करीब चार वर्षों से खरीदार वसूली का इंतजार कर रहे हैं।

वर्षवार मंजूर परियोजनाएं

वर्ष : परियोजनाएं

2023 : 197

2024 : 259

2025 : 308

2026 : 143

आंकड़े रेरा के हैं। वर्ष 2026 के आंकड़े छह महीने के हैं।

संजय भूसरेड्डी, अध्यक्ष यूपी रेरा, ''परियोजनाओं के पंजीकरण, आवासीय इकाइयों की उपलब्धता और पूंजी निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। इस साल 315 से अधिक परियोजनाएं पंजीकृत होने की उम्मीद है। परियोजनाएं होने से खरीदारों के पास विकल्प रहता है।''

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शाहपुर गोवर्धनपुर के लोगों को अब तक नहीं मिले प्लॉट

नोएडा सेक्टर-128 शाहपुर गोवर्धनपुर गांव के ग्रामीणों ने प्राधिकरण से 10 प्रतिशत प्लॉट देने की मांग की है। अब तक 10 प्रतिशत के प्लॉट नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने रोष वक्त किया है। ग्रामीण प्रेम सिंह चौहान ने बताया कि उनकी भूमि का वर्ष 2004 में प्राधिकरण ने अधिग्रहण था, तब 10 प्रतिशत जमीन छोड़कर मुआवजा दिया था। काफी प्रयास के बाद पांच प्रतिशत का प्लॉट दिया गया। प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों ने बिना मौके पर आए केवल दस्तावेजों में ही वर्ष 2021 में पांच प्रतिशत भूमि का आवंटन कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जब पांच प्रतिशत प्लॉटों को मौके पर देखा तो पता चला कि प्लॉटों पर पहुंचने के लिए पर्याप्त रास्ता ही नहीं है। इसकी शिकायत अधिकारियों को दी गई तो आवंटन निरस्त कर दिया। वहीं, आश्वासन दिया कि जल्द ही उक्त प्लॉटों का दूसरी जगह आवंटन किया जाएगा। ग्रामीण प्लॉटों के लिए प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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