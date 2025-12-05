इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर बड़ा अपडेट, दिल्ली एयरपोर्ट से आज की सभी उड़ानें रद्द

Hindustan Hindi News
225 IndiGo arrivals and departures have been cancelled since this morning at Delhi Airport
देश भर में इंडिगो की उड़ानें लगातार प्रभावित चल रही हैं। शुक्रवार सुबह से ही दिल्ली की करीब 220 इंडिगो की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भारी संख्या में उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है।

Dec 05, 2025 11:47 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
देश भर में इंडिगो की उड़ानें लगातार प्रभावित चल रही हैं। शुक्रवार सुबह से ही दिल्ली की करीब 220 इंडिगो की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही आज दिल्ली से उड़ान भरने वाली सभी इंडिगो फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। भारी संख्या में उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट्स की वजह से अफरातफरी भी मची हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को देशभर में इंडिगो की करीब 400 उड़ानों में देरी भी हुई है।

दिल्ली एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द करने की घोषणा के बाद इंडिगो ने यात्रियों की सुविधा के लिए भी व्यवस्था की है। इंडिगो ने एडवाइजरी में बताया कि एयरपोर्ट पर किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधा के लिए T3 पर डोमेस्टिक पियर जंक्शन, T2 पर पोस्ट सिक्योरिटी सेल्फ मेडिकेशन रूम और T1 पर डिपार्चर मेडिकल सेंटर में सुविधाएं मिल जाएंगी।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के साथ ही हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी फ्लैइट्स रद्द की गई हैं। यहां पर 90 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। अन्य एयरपोर्ट पर भी उड़ानें रद्द की गईं और कई उड़ानों में देरी हुई है।

बता दें कि इंडिगो केबिन क्रू की समस्याओं और अन्य कारणों से परिचालन संबंधी व्यवधानों से जूझ रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) पिछले कुछ दिनों से इंडिगो की उड़ान बाधाओं से संबंधित स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इंडिगो ने गुरुवार को विमानन नियामक डीजीसीए को बताया कि उड़ान संचालन 10 फरवरी, 2026 तक पूरी तरह से स्थिर होने की उम्मीद है।

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है।
