इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर बड़ा अपडेट, दिल्ली एयरपोर्ट से आज की सभी उड़ानें रद्द

संक्षेप: देश भर में इंडिगो की उड़ानें लगातार प्रभावित चल रही हैं। शुक्रवार सुबह से ही दिल्ली की करीब 220 इंडिगो की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भारी संख्या में उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है।

देश भर में इंडिगो की उड़ानें लगातार प्रभावित चल रही हैं। शुक्रवार सुबह से ही दिल्ली की करीब 220 इंडिगो की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही आज दिल्ली से उड़ान भरने वाली सभी इंडिगो फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। भारी संख्या में उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट्स की वजह से अफरातफरी भी मची हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को देशभर में इंडिगो की करीब 400 उड़ानों में देरी भी हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द करने की घोषणा के बाद इंडिगो ने यात्रियों की सुविधा के लिए भी व्यवस्था की है। इंडिगो ने एडवाइजरी में बताया कि एयरपोर्ट पर किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधा के लिए T3 पर डोमेस्टिक पियर जंक्शन, T2 पर पोस्ट सिक्योरिटी सेल्फ मेडिकेशन रूम और T1 पर डिपार्चर मेडिकल सेंटर में सुविधाएं मिल जाएंगी।

सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के साथ ही हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी फ्लैइट्स रद्द की गई हैं। यहां पर 90 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। अन्य एयरपोर्ट पर भी उड़ानें रद्द की गईं और कई उड़ानों में देरी हुई है।