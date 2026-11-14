गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 में 22 मकान सील, अवैध निर्माण के खिलाफ आज भी कार्रवाई होगी
गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-दो में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने अवैध निर्माण और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 22 मकानों को सील किया गया। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। डीटीपीई ने बताया कि शनिवार को भी कार्रवाई होगी।
गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-दो में अवैध निर्माण और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाकर 22 मकानों को सील किया गया। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में शुक्रवार को यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा।
कुछ लोगों ने इस अभियान का विरोध किया। डीटीपीई ने सबसे पहले गुलमोहर मार्ग स्थित मकान नंबर 49 को सील किया। इसके बेसमेंट में अंतारा वेलनेस सेंटर नाम से क्लिनिक चल रहा था। आकाशनीम मार्ग पर मकान नंबर 19 के भूतल और बेसमेंट में दंत चिकित्सालय चल रहा था, जिसे सील किया। के-9/46 के बेसमेंट में मेटागाइज फसाड्स के नाम से चल रहे कार्यालय पर सीलिंग कार्रवाई हुई। दक्षिण मार्ग पर मकान नंबर डीएम-23 की दूसरी मंजिल पर कार्यालय, डीएम-22 में अनुमति से अतिरिक्त उपयोग किए जा रहे कमरे को सील किया।
डीएम-21 में अतिरिक्त कमरे और और बेसमेंट को सील किया। डीएम-20 में अवैध रूप से चल रहे कार्यालयों को सील किया। डीएम-17 और डीएम-27 में भूतल पर कार्यालय और डीएम-15 में बेसमेंट में कार्यालय चल रहा था। इन्हें सील किया गया।
मकान नंबर डीएम-13 में गेस्ट हाउस और बेसमेंट के कार्यालय चल रहा था। डीएम-14 में 12 कमरों का गेस्ट हाउस चल रहा था। डीएम-12 में बेसमेंट में जिम और पहली मंजिल के कार्यालय चल रहा था। डीएम-10 में स्टिल्ट, बेसमेंट और पहली से तीसरी मंजिल तक कार्यालय च रहे थे। इन सभी को सील किया गया।
डीएम-6 में बैटर-वे आयुर्वेदिक पंचकर्म उपचार केंद्र और डीएम-पांच में ग्रो मोर जनरल स्टोर, सब्जी की दुकान को सील किया। के-3/1 में बेसमेंट में खुली स्टेशनरी की दुकान, भूतल का कार्यालय और पहली व दूसरी मंजिल पर आठ कमरों में चल रहा पीजी सील किया। के-2/1 में फिजियोथेरेपी क्लिनिक को सील किया। डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि शनिवार को भी कार्रवाई होगी।
डीएलएफ फेज-1 में हरित क्षेत्र से जेनरेटर हटेंगे
डीएलएफ फेज-एक के हरित क्षेत्र में अवैध रूप से रखे जेनरेटर को हटाया जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई को एक महीने के अंदर इन जेनरेटर को हटाने के आदेश जारी किए हैं। मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर निर्धारित है। याचिका डीएलएफ ए ब्लॉक के निवासियों की तरफ से एनजीटी में दायर की गई थी। डीटीपीई अमित मधोलिया ने कहा कि आरडब्ल्यूए और बिल्डर को नोटिस दिया जा चुका है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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