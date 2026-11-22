22 हजार लोगों से करोड़ों रुपये लूटने वाले 22 ठग दबोचे गए, ऐसे करते थे साइबर ठगी
दिल्ली पुलिस ने पांच राज्यों में कार्रवाई कर 11 साइबर ठगी गिरोहों से जुड़े 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर 22 हजार से ज्यादा लोगों से 20 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का आरोप है।
दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ पांच दिन तक चले विशेष अभियान में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में सक्रिय 11 साइबर ठगी गिरोहों से कथित तौर पर जुड़े थे। पुलिस के मुताबिक, इन गिरोहों ने देशभर में 22 हजार से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया और 20 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज 2,080 शिकायतें सीधे जुड़ी मिली हैं।
11 से 15 नवंबर तक चला अभियान
पश्चिमी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि यह अभियान 11 से 15 नवंबर के बीच चलाया गया। इसके लिए सात विशेष टीमें बनाई गई थीं, जिनमें 64 पुलिसकर्मी शामिल थे। इन टीमों ने झारखंड के जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह समेत कई इलाकों और आसपास के राज्यों में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान अलग-अलग ठिकानों से 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
ऐसे करते थे साइबर ठगी
पुलिस की जांच में सामने आया कि ये गिरोह मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली दुर्भावनापूर्ण एप्लीकेशन (Malicious Apps) के जरिये लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। इसके लिए आरोपी एंड्रॉयड पैकेज किट (APK) फाइलों का इस्तेमाल करते थे। ये ऐसी फाइलें होती हैं, जिनके जरिये एंड्रॉयड मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाती हैं।
पुलिस ने इस मामले में ऐसे नेटवर्क का भी पता लगाया है, जिसमें APK फाइल तैयार करने वाले डेवलपर, उन्हें लोगों तक पहुंचाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर और आगे दूसरे लोगों तक बांटने वाले सब-डिस्ट्रीब्यूटर शामिल थे। यानी ठगी का पूरा नेटवर्क अलग-अलग स्तर पर काम कर रहा था। इसमें कुछ लोग मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करते थे, जबकि दूसरे लोग उन्हें प्रसारित करने का काम संभालते थे।
2,080 शिकायतों से जुड़ा आरोपियों का नेटवर्क
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों से जुड़े 2,080 मामले NCRP पर दर्ज शिकायतों में सामने आए हैं। वहीं, इन 11 गिरोहों पर 22 हजार से अधिक लोगों को ठगने का आरोप है। ठगी की कुल रकम 20 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है। पुलिस अब आरोपियों के नेटवर्क, उनके सहयोगियों और साइबर ठगी से हासिल रकम के लेनदेन की कड़ियों की जांच कर रही है।
आखिर साइबर क्राइम होता क्या है
साइबर क्राइम यानी इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल या डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके किया जाने वाला अपराध। इसमें ऑनलाइन ठगी, बैंक खाते से पैसे निकालना, फर्जी लिंक भेजकर निजी जानकारी चुराना, सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और मोबाइल में खतरनाक एप्लीकेशन के जरिये डेटा हासिल करना शामिल है। ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाले साइबर अपराधी कहलाते हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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