गाजियाबाद शहर में बनेंगे 21 नए पार्क, GDA ने इन जगहों पर फाइनल कीं लोकेशन

गाजियाबाद शहर में 21 नए पार्कों को विकसित करने की तैयारी की जा रही है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने ये सभी पार्क इंद्रप्रस्थ और मधुबन बापूधाम योजना में चिह्नित किए हैं। अधिकारियों के अनुसार पार्कों को आधुनिक रूप से बनाए जाएंगे।

गाजियाबाद में जीडीए के छोटे-बड़े 120 पार्क हैं। इनमें से करीब 10 बड़े पार्क हैं। साथ ही तीन नर्सरी का भी प्राधिकरण संचालन कर रहा है, जिनमें शहर का सौंदर्यीकरण करने के लिए पौध तैयार की जाती है। अब प्राधिकरण मधुबन बापूधाम और इंद्रप्रस्थ योजना में 21 नए पार्क विकसित करेगा, जिसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि इन पार्कों को विकसित करने और रखरखाव करने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि इन्हें जल्द तैयार कर विकसित किया जा सके। इन पार्कों में सभी उम्र के लोगों के लिए सुविधाएं होंगी। पार्कों को में पेड़ पौधों की उचित व्यवस्था होगी। हरित पट्टियों को विकसित करने के साथ उनका रखरखाव भी किया जाएगा।

सभी के लिए सुविधाएं होंगी इन पार्कों में सुबह शाम को सभी आयु वर्ग के लोग आएंगे, जिन्हें ध्यान में रखते हुए ही इन्हें विकसित किया जाएगा। लोग पार्कों में घूमने फिरने का आनंद ले सके। इसके लिए घूमने के लिए ट्रैक बनेगा। इसके अलावा बच्चे यहां खेलने के साथ झूले का मजा ले सकेंगे। पार्क हरियालीयुक्त होने के कारण दिन के वक्त भी लोग यहां आ सकेंगे।

लैंड स्कैप और आकर्षक पत्थर लगेंगे अधिकारी के अनुसार इन पार्कों में लैंड स्कैप बनाए जाएंगे। साथ ही विभिन्न आकृति के आकर्षक पत्थर लगेंगे। पत्थर सांस्कृतिक धरोहर को बयां करने वाले होंगे। साथ ही यहां छोटे-छोटे वायरनेस स्ट्रक्चर भी लगाए जाएंगे, जो विभिन्न तरह का संदेश देंगे। साथ ही पार्कों में पेड़ों की आकृतियां भी बनाकर लगाई जाएंगी, ताकि लोगों को यह आकर्षित कर सके।

मधुबन बापूधाम में सबसे अधिक पार्क जीडीए अधिकारी बताते हैं कि मधुबन बापूधाम योजना के एफ ब्लॉक के 11 पार्कों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ योजना के बी ब्लॉक के एक पार्क, एच ब्लाक के दो, औद्योगिक क्षेत्र के एक, एफ ब्लॉक के छह पार्क विकसित होंगे। इनमें पांच हजार से अधिक पौधे लगेंगे। इन पार्कों को विकसित करने के साथ ही अन्य क्षेत्रों के पार्कों को भी विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है।