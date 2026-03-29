यौन अपराधियों पर कड़ा प्रहार: NDSO डेटाबेस में 21 लाख का रिकॉर्ड, एक क्लिक से खुलेगी क्राइम कुंडली

यौन अपराधी अब राज्य बदलकर पुलिस को चकमा नहीं दे पाएंगे। गृह मंत्रालय के NDSO डेटाबेस में 21 लाख अपराधियों का पूरा बायोमेट्रिक डेटा (DNA, फिंगरप्रिंट, फोटो) लिंक हो चुका है। खतरनाक अपराधियों का डेटा अब उम्र भर रिकॉर्ड में रहेगा।

देशभर के यौन अपराधियों का अब एक केंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है, जिससे उनकी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेगी। गृह मंत्रालय की पहल पर बनाए गए नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स (एनडीएसओ) में करीब 21 लाख आरोपियों का डेटा शामिल है। इसका संचालन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) कर रहा है और इसे दिल्ली पुलिस समेत सभी जांच एजेंसियों को एक्सेस दिया गया है।

ऐसे काम करता है एनडीएसओ यह डेटाबेस इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) से जुड़ा है, जो पुलिस, जेल और अदालतों के रिकॉर्ड को एकीकृत करता है। इसमें दुष्कर्म, पॉक्सो और छेड़छाड़ जैसे मामलों के आरोपियों की विस्तृत जानकारी दर्ज है।

एनडीएसओ में अपराधियों के नाम-पते के साथ फोटो, फिंगरप्रिंट और डीएनए प्रोफाइल जैसी बायोमेट्रिक जानकारी भी शामिल है। यह डेटा आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है और केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियां ही नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) नेटवर्क के जरिए इसे एक्सेस कर सकती हैं।

यह फायदा होगा इस डेटाबेस का सबसे बड़ा लाभ पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में मिलता है। पासपोर्ट, सरकारी नौकरी या निजी संस्थानों में आवेदन के दौरान अब किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड देशभर में तुरंत जांचा जा सकता है। पहले पुलिस केवल स्थानीय रिकॉर्ड तक सीमित थी, लेकिन अब किसी भी राज्य में दर्ज मामलों की जानकारी तुरंत मिल जाती है।

डिजिटल डेटा तैयार ● देशभर के करीब 21 लाख यौन अपराधियों का डिजिटल डेटा तैयार

● गृह मंत्रालय की पहल पर एनडीएसओ का संचालन कर रहा एनसीआरबी

● एजेंसियों को एक्सेस, दुष्कर्म, पॉक्सो व छेड़छाड़ आरोपियों का रिकॉर्ड दर्ज

तुरंत अलर्ट मिलेगा इसके अलावा, पहचान बदलकर दूसरे राज्य में छिपने की कोशिश करने वाले अपराधियों को भी ट्रैक करना आसान हो गया है। फोटो, फिंगरप्रिंट और डीएनए जैसे साक्ष्य उनकी पहचान उजागर करने में मदद करते हैं। केंद्रीकृत व्यवस्था के कारण एक राज्य में दर्ज अपराध का अलर्ट दूसरे राज्य की पुलिस को तुरंत मिल जाता है, जिससे जांच और सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत हुई है। यौन अपराधियों को उनके खतरे के स्तर के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उनका डेटा एक निश्चित समय तक सुरक्षित रखा जाता है।

ये हैं तीन श्रेणी ● कम खतरा: ऐसे अपराधियों का डेटा 15 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है

● मध्यम खतरा: इनका डेटा 25 वर्ष तक संरक्षित रहता है

● गंभीर अपराधी: आदतन या जघन्य अपराध से जुड़े लोगों का डेटा आजीवन रखा जाता है