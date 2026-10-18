बोकारो में दिनदहाड़े लूट! 21 लाख रुपए से भरी अटैची छीन ले गए; मचा हड़कंप
बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र में शनिवार को दिनदहाड़े बाइक सवार दो अपराधियों ने एटीएम में कैश डालने जा रहे दो कर्मियों से 21.40 लाख रुपये लूट लिए। वारदात दोपहर करीब 2.10 बजे बोकारो नाथधाम शिव मंदिर और बीएसएल के मनसा सिंह गेट के बीच हुई।
बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र में शनिवार को दिनदहाड़े बाइक सवार दो अपराधियों ने एटीएम में कैश डालने जा रहे दो कर्मियों से 21.40 लाख रुपये लूट लिए। वारदात दोपहर करीब 2.10 बजे बोकारो नाथधाम शिव मंदिर और बीएसएल के मनसा सिंह गेट के बीच हुई। हिटाची कंपनी की एटीएम में रुपये डालने के लिए उसके दो कर्मचारी शनिवार को सिटी थाना क्षेत्र के नया मोड़ स्थित एक्सिस बैंक से 21.40 लाख रुपये निकालकर निकले थे।
21 लाख की लूट से मचा हड़कंप
अपराधियों ने बाइक से जा रहे दोनों कर्मियों को धक्का देकर गिरा दिया और रुपये से भरी अटैची लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मुख्यालय डीएसपी पवन कुमार और माराफारी इंस्पेक्टर संजय कुमार मौके पर पहुंचे और कर्मियों से पूछताछ की। पुलिस ने सभी थानों, पेट्रोलिंग टीमों, चेकनाका और अंतरराज्यीय सीमाओं को अलर्ट कर छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार हिटाची कंपनी की एटीएम में रुपये डालने के लिए दो कर्मचारी शनिवार को सिटी थाना क्षेत्र के नया मोड़ स्थित एक्सिस बैंक से 21.40 लाख रुपये निकालकर निकले थे। उन्हें कुर्मीडीह और बालीडीह स्थित दो एटीएम में नकदी डालनी थी। दोनों रुपये लेकर बाइक से दुग्गल गेट के रास्ते कुर्मीडीह जा रहे थे। इसी दौरान बोकारो नाथधाम मंदिर के पास पीछे से आए बाइक सवार दो अपराधियों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद नकदी से भरा अटैची छीनकर फरार हो गए। लूट के शिकार कर्मी विजय कुमार और उनके सहयोगी ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।
रोजाना चार से पांच लाख रुपये शिफ्ट करने का काम
कर्मी विजय कुमार ने बताया कि एटीएम में रुपये शिफ्ट करना उनका नियमित काम है। आम दिनों में चार-पांच लाख रुपये तक मशीनों में डालने के लिए ले जाए जाते हैं। दुर्गापूजा के कारण बैंक तीन दिन बंद रहने वाले थे। इसी वजह से दो एटीएम में डालने के लिए कुल 21.40 लाख रुपये निकाले गए थे। इतनी बड़ी रकम की लूट के बाद पुलिस नकदी ले जाने के दौरान अपनाई गई सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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