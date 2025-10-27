गुरुग्राम में 11 अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर बड़े ऐक्शन की तैयारी, 208 लोगों पर होगी FIR

संक्षेप: गुरुग्राम में 11 अवैध कॉलोनियां काटने के मामले में 208 जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भेजी गई है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई कार्यालय ने इस सिलसिले में गुरुग्राम पुलिस को पत्र लिखा है।

गुरुग्राम में 11 अवैध कॉलोनियां काटने के मामले में 208 जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भेजी गई है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई कार्यालय ने इस सिलसिले में गुरुग्राम पुलिस को पत्र लिखा है। इसके साथ-साथ इन कॉलोनियों में खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए तहसीलदार को भी पत्र लिखा गया है।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई कार्यालय की कार्रवाई के मुताबिक 24 एकड़ में अवैध रूप से कॉलोनियों को काटा जा रहा था। ये कॉलोनियां फर्रुखनगर, धनकोट, जटौली, बोहड़ाकलां, बाघनकी और पटौदी में शामिल हैं। जांच में पाया गया कि इस जमीन के करीब 200 मालिक हैं। इसके अलावा आठ प्रॉपर्टी डीलर शामिल हैं। सबसे अधिक कॉलोनियां पटौदी और फर्रुखनगर ब्लॉक में काटी गई हैं।

इन जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी डीलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर रिस्टोरेशन आदेश पारित किए गए। इसके बाद इन कॉलोनियों को मलबे में मिलाया गया। अब मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। इन जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी माफियाओं से तोड़फोड़ का खर्चा भी वसूल किया जाएगा। यदि यह खर्चे का भुगतान नहीं करते हैं तो इनके नाम पर दोपहिया वाहन, चार पहिया वाहन या जमीन जायदाद से राशि को वसूल किया जाएगा।

डीटीपीई अमित मधोलिया का कहना है कि 11 कॉलोनियां विकसित कर रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भेजी है। अवैध निर्माण करने वाले वेयर हाउस मालिकों और ढाबा संचालकों के खिलाफ भी केस दर्ज कराया जाएगा। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या मकान की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा है।

ढाबा और वेयर हाउस मालिकों पर भी मुकदमे की तैयारी अवैध रूप से ढाबे और वेयर हाउस का निर्माण करने वाले मालिकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई ने ऐसे सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश भेजी है। गांव सिधरावली में सावरिया ढाबा, बोहड़ाकलां में खुशहाल होटल के अलावा राजेंद्रा और रतनपाल की तरफ से अवैध रूप से बनाए गए वेयर हाउस के खिलाफ मामला दर्ज होगा।