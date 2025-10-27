Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News208 land mafias gurugram to be booked for developing 11 illegal colonies
गुरुग्राम में 11 अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर बड़े ऐक्शन की तैयारी, 208 लोगों पर होगी FIR

गुरुग्राम में 11 अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर बड़े ऐक्शन की तैयारी, 208 लोगों पर होगी FIR

संक्षेप: गुरुग्राम में 11 अवैध कॉलोनियां काटने के मामले में 208 जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भेजी गई है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई कार्यालय ने इस सिलसिले में गुरुग्राम पुलिस को पत्र लिखा है।  

Mon, 27 Oct 2025 09:54 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम में 11 अवैध कॉलोनियां काटने के मामले में 208 जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भेजी गई है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई कार्यालय ने इस सिलसिले में गुरुग्राम पुलिस को पत्र लिखा है। इसके साथ-साथ इन कॉलोनियों में खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए तहसीलदार को भी पत्र लिखा गया है।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई कार्यालय की कार्रवाई के मुताबिक 24 एकड़ में अवैध रूप से कॉलोनियों को काटा जा रहा था। ये कॉलोनियां फर्रुखनगर, धनकोट, जटौली, बोहड़ाकलां, बाघनकी और पटौदी में शामिल हैं। जांच में पाया गया कि इस जमीन के करीब 200 मालिक हैं। इसके अलावा आठ प्रॉपर्टी डीलर शामिल हैं। सबसे अधिक कॉलोनियां पटौदी और फर्रुखनगर ब्लॉक में काटी गई हैं।

इन जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी डीलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर रिस्टोरेशन आदेश पारित किए गए। इसके बाद इन कॉलोनियों को मलबे में मिलाया गया। अब मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। इन जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी माफियाओं से तोड़फोड़ का खर्चा भी वसूल किया जाएगा। यदि यह खर्चे का भुगतान नहीं करते हैं तो इनके नाम पर दोपहिया वाहन, चार पहिया वाहन या जमीन जायदाद से राशि को वसूल किया जाएगा।

डीटीपीई अमित मधोलिया का कहना है कि 11 कॉलोनियां विकसित कर रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भेजी है। अवैध निर्माण करने वाले वेयर हाउस मालिकों और ढाबा संचालकों के खिलाफ भी केस दर्ज कराया जाएगा। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या मकान की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा है।

ढाबा और वेयर हाउस मालिकों पर भी मुकदमे की तैयारी

अवैध रूप से ढाबे और वेयर हाउस का निर्माण करने वाले मालिकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई ने ऐसे सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश भेजी है। गांव सिधरावली में सावरिया ढाबा, बोहड़ाकलां में खुशहाल होटल के अलावा राजेंद्रा और रतनपाल की तरफ से अवैध रूप से बनाए गए वेयर हाउस के खिलाफ मामला दर्ज होगा।

ये है नियम

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने इन जमीन मालिकों और प्रॉपर्टी माफियाओं के खिलाफ हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट, 1975 के तहत कार्रवाई की है। इसके मुताबिक बिना मंजूरी के खेतीहर जमीन पर अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News Gurugram Crime
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।