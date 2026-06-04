आज आ सकता है, अंकित शर्मा हत्याकांड में फैसला, पूर्व AAP पार्षद समेत 10 लोग हैं आरोपी
यह मामला उस सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है, जो फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। उस दौरान पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं से चिह्नित इन झड़पों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।
दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में साल 2020 में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ऑफिसर अंकित शर्मा की हुई हत्या के मामले में गुरुवार को एक स्थानीय अदालत फैसला सुना सकती है। इस मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत अन्य सभी 10 आरोपियों के खिलाफ दलीलें सुनने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने अपना फैसला 4 जून के लिए सुरक्षित रख लिया था।
यह मामला दयालपुर पुलिस स्टेशन में अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दर्ज FIR से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, अंकित शर्मा, जो कि आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) में तैनात थे, 25 फरवरी 2020 को ऑफिस से घर लौटने के बाद घर से बाहर निकले थे और घूमने गए थे।
जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटे, तो उनके परिवार ने उनकी तलाश शुरू की, तभी स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है और उसका शव चांद बाग पुलिया इलाके में एक मस्जिद के पास खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया है। बाद में शर्मा का शव नाले से बरामद किया गया था।
अपनी शिकायत में अंकित के पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य लोगों ने मिलकर की है। उन्होंने बताया उक्त अपराध को अंजाम देने के लिए सभी आरोपी AAP के तत्कालीन पार्षद हुसैन के ऑफिस में सभी लोग इकट्ठा हुए थे, और हत्या के बाद अंकित के शव को ठिकाने लगा दिया गया था।
24 मार्च 2023 को, दिल्ली की एक अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मूसा शामिल हैं।
इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की उन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए, जो दंगा करने, जानलेवा हथियारों से लैस होकर दंगा करने, समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, हत्या और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं। हुसैन पर इसके अलावा उकसाने और सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान देने का भी आरोप लगाया गया था।
यह मामला उस सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है, जो फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। उस दौरान पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं से चिह्नित इन झड़पों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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