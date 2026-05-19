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दिल्ली दंगे 2020: कोर्ट ने बीमार मां की देखभाल के लिए उमर खालिद की जमानत अर्जी ठुकराई

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, निखिल पाठक
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कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को 2020 के दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद एक्टविस्ट उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

दिल्ली दंगे 2020: कोर्ट ने बीमार मां की देखभाल के लिए उमर खालिद की जमानत अर्जी ठुकराई

कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को 2020 के दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद एक्टविस्ट उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी खालिद की अर्जी की सुनवाई कर रहे थे। खालिद ने अपनी बीमार मां की देखभाल करने और अपने चाचा की मौत के 40 दिन बाद होने वाले रस्म (चेहलुम) में शामिल होने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। खालिद ने खासकर अपनी मां की सर्जरी के दौरान देखभाल करने के लिए इस अर्जी को लगाया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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