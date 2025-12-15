दिल्ली दंगों के 2 आरोपी हुए बरी; आगजनी, चोरी और तोड़-फोड़ का था आरोप
2020 दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में अदालत ने 2 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनके ऊपर दंगों के दौरान आगजनी, चोरी और तोड़-फोड़ करने के आरोप थे। एडिशनल सेशंस जज परवीन सिंह मोहम्मद फारूक और मोहम्मद शादाब के खिलाफ केस की सुनवाई कर रहे थे, जिन पर 25 फरवरी, 2020 को चांग बंग इलाके में दंगा करने, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और एक प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ करने का आरोप था।
पुलिस की विश्वसनीयता पर जताया शक
9 दिसंबर के एक ऑर्डर में, जज ने कहा, "मुझे लगता है कि सरकारी गवाह 4 (असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर सुनील) की विश्वसनीयता पर गंभीर शक है। आरोपियों को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए सिर्फ उनकी गवाही पर भरोसा करना समझदारी नहीं होगी, जिनके लिए उन पर आरोप लगाए गए हैं। "इसलिए दोनों आरोपियों को शक का फायदा दिया जाता है और उन सभी अपराधों से बरी किया जाता है जिनके लिए उन पर आरोप लगाए गए हैं।"
वीडियो क्लिप 24 फरवरी की, लेकिन…
दोनों के खिलाफ दयालपुर पुलिस स्टेशन में 1 मार्च, 2020 को FIR दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की पहचान कोर्ट के सामने पेश किए गए एक वीडियो क्लिप के आधार पर भीड़ के हिस्से के रूप में भी की गई थी, लेकिन वह क्लिप 24 फरवरी की थी, जबकि दोनों के खिलाफ शिकायत में एक दिन बाद की घटनाओं का जिक्र था।
जज ने कहा कि शिकायतकर्ता का बयान कोर्ट के नजरिए को मजबूत करता है, क्योंकि उसने कहा कि पुलिस ने तैयारी नहीं की थी। जज ने कहा, "लगातार क्रॉस-एग्जामिनेशन के बाद भी, उसकी गवाही का यह हिस्सा बिना किसी जवाब के रह गया।” आपको बताते चलें फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर भड़की हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। कई घर, दुकानें और धार्मिक स्थल जलाए गए। दंगों ने सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए।