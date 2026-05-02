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बुलडोजर के निशाने पर गुरुग्राम की 200 अवैध कॉलोनियां, 20 हजार अवैध निर्माण भी होंगे ध्वस्त; क्या है वजह

May 02, 2026 06:41 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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हरियाणा में स्टिल्ट प्लस फोर मंजिला निर्माण के नाम पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। नगर निगम की आंतरिम रिपोर्ट में बीस हजार से अधिक अवैध निर्माण होने की बात सामने आई है। इसे हटाए जाने हैं।

बुलडोजर के निशाने पर गुरुग्राम की 200 अवैध कॉलोनियां, 20 हजार अवैध निर्माण भी होंगे ध्वस्त; क्या है वजह

हरियाणा में स्टिल्ट प्लस फोर मंजिला निर्माण के नाम पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। नगर निगम की आंतरिम रिपोर्ट में 20 हजार से अधिक अवैध निर्माण होने की बात सामने आई है। इसे हटाए जाने हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में अपनाए गए कड़े रुख और हालिया अंतरिम आदेशों के बाद, हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय में हड़कंप मच गया है। निदेशालय ने प्रदेश के सभी नगर निगमों और नगर परिषदों के लिए अति आवश्यक नोटिस जारी करते हुए गुरुवार को रात 9:30 बजे तक हर हाल में अवैध निर्माण और उस पर की जाने वाली कार्रवाई को लेकर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन निगम की तरफ से शुक्रवार शाम तक रिपोर्ट नहीं दी गई।

हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका (सुनील सिंह बनाम हरियाणा राज्य) पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कड़े निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-1 जैसे क्षेत्रों में किए गए निरीक्षण के बाद जारी किए गए आदेश फिलहाल गुरुग्राम जिले पर केंद्रित हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में बुनियादी ढांचे और नियमों के उल्लंघन को लेकर अदालत का रुख बेहद सख्त है। अदालत ने नगर पालिकाओं और राज्य के अधिकारियों को खुली छूट देते हुए उन सभी निर्माणों और अतिक्रमणों को तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं, जो नगर पालिका के तय मानदंडों का उल्लंघन करते हैं।

निदेशालय की सख्त चेतावनी

निदेशालय ने चेतावनी दी है कि रिपोर्ट सौंपने में देरी को हाईकोर्ट में राज्य के बचाव में बाधा माना जाएगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हालांकि निगम की तरफ से शुक्रवार शाम तक रिपोर्ट नहीं भेजी गई है।

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इन प्रमुख मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश

सड़कों पर किए गए सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। विशेष रूप से घरों के बाहर ग्रीन बेल्ट में किए गए अवैध निर्माण, ऊंची चारदीवारी और रैंप को तुरंत ध्वस्त किया जाएगा। आवासीय भूखंडों में स्टिल्ट पार्किंग फ्लोर को कमरों में तब्दील करने उस पर अवैध कब्जा करने के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान चलाया जाएगा। चौथी मंजिल के पंजीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम पर प्राप्त राशि का पुराने रिकॉर्ड्स के साथ गहन मिलान किया जाएगा।

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नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रहीं

निगम की एक आंतरिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार स्टिल्ट प्लस 4 की आड़ में पूरे गुरुग्राम शहर की 200 से अधिक कॉलोनियों में 20 हजार से अधिक अवैध निर्माण खड़े हो चुके हैं। बिल्डरों और भूखंड मालिकों ने नियमों को ताक पर रखकर चार मंजिल की जगह पांच से छह मंजिला तक गगनचुंबी इमारतें बना ली हैं। शहर से सटे गांवों और लाल डोरा क्षेत्रों में तो हालात और भी बदतर हैं। यहां किराये के लिए नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

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नगर निगम की कार्रवाई सिफर

लोगों ने अपने घरों के आगे बड़े-बड़े और ऊंचे रैंप बनाकर मुख्य सड़कों और गलियों को बेहद संकरा कर दिया है। इससे रोजाना लंबा ट्रैफिक जाम लगता है। आपात स्थिति में एंबुलेंस या फायर टेंडर का निकलना भी नामुमकिन हो गया है। इस पूरी बदहाली के लिए नगर निगम का लचर रवैया सबसे बड़ा जिम्मेदार है। निगम ने चारों जोनों में अवैध निर्माण रोकने के लिए चार अलग-अलग इनफोर्समेंट (प्रवर्तन) टीमों का गठन किया हुआ है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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