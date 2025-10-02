20,000 cops on ground in Delhi on Dussehra ahead of Modi and president visit दिल्ली में दशहरा से पहले 20 हजार जवान तैनात, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू होंगी शामिल, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News20,000 cops on ground in Delhi on Dussehra ahead of Modi and president visit

दिल्ली में दशहरा से पहले 20 हजार जवान तैनात, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू होंगी शामिल

द्रोपदी मुर्मू लाल किला मैदान स्थित माधवदास पार्क जाएँगी, जहाँ श्री धार्मिक रामलीला समिति द्वारा दशहरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मोदी पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में आईपी एक्सटेंशन रामलीला समिति द्वारा आयोजित दशहरा समारोह में भाग लेंगे।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 03:03 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में दशहरा से पहले 20 हजार जवान तैनात, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू होंगी शामिल

दिल्ली में 20 हजार जवानों को तैनात किया गया है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू आने वाले हैं। द्रोपदी मुर्मू लाल किला मैदान स्थित माधवदास पार्क जाएँगी, जहाँ श्री धार्मिक रामलीला समिति द्वारा दशहरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

मोदी पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में आईपी एक्सटेंशन रामलीला समिति द्वारा आयोजित दशहरा समारोह में भाग लेंगे। उनका शाम लगभग 6 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुँचने का कार्यक्रम है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, रामलीला मैदान में बहुस्तरीय व्यवस्था और तोड़फोड़-रोधी जाँच के साथ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। त्वरित प्रतिक्रिया दल, स्वाट कमांडो और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। यातायात पुलिस ने कहा कि विभिन्न मार्गों पर मार्ग परिवर्तन और प्रतिबंध लगाए जाएँगे।

पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी निगरानी, ​​डॉग स्क्वॉड और ड्रोन-रोधी उपाय लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर और चौकियाँ स्थापित की गई हैं और बाज़ारों व सार्वजनिक स्थानों पर गश्त बढ़ा दी गई है। मुख्य रामलीला मैदानों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ और अग्नि सुरक्षा दल तैनात किए गए हैं।