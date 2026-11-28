दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी से बिहार के लिए 18 रूटों पर शुरू की बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह नई बस सेवा यात्रियों को मनमाने किराये से राहत देगी।

नई दिल्ली: दिल्ली और बिहार के बीच अंतर-राज्यीय बस सेवा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई।

दिल्ली और बिहार सरकार ने मिलकर 18 मार्गों पर 200 से ज्यादा बसों का परिचालन शुरू कर दिया है। इन बसों का किराया पहले से निर्धारित होने के चलते अन्य बस संचालकों की मनमानी किराया वसूली पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है। त्योहारों और भीड़ के समय दिल्ली से बिहार के बीच चलने वाली बसों में मनमाना किराया वसूलना भी अब मुश्किल होगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत और दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने शुक्रवार को कश्मीरी गेट बस अड्डे से दिल्ली और बिहार के बीच अंतरराज्यीय बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्य सरकारों के बीच हुए समझौते के तहत दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने बिहार सरकार को 18 अंतरराज्यीय मार्गों पर बस संचालन के लिए 216 परमिट प्रदान किए हैं।

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस सुविधा से दिल्ली में रहने और काम करने वाले 15 से 20 लाख लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि इस पहल से बिहार के 13 शहरों एवं क्षेत्रों के लिए सीधी बस सेवाएं उपलब्ध होंगी।

संविधान के बिना भारत की कल्पना असंभव मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय संविधान के बिना भारत की कल्पना करना असंभव है। दिल्ली विधानसभा में संविधान के अंगीकरण की 77वीं वर्षगांठ के पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह बातें कहीं। इस मौके पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी संबोधित किया।

अलग-अलग श्रेणियों में निर्धारित किया गया किराया दिल्ली से बिहार के विभिन्न शहरों के लिए निर्धारित बस किराया दूरी और बस की श्रेणी के अनुसार तय किया गया है। अररिया के लिए नॉन एसी सीटर का किराया 1929, स्लीपर 2029, एसी सीटर 2362 और एसी स्लीपर 3276 रुपये निर्धारित है। पटना के लिए यह क्रमशः 1615, 1715, 1980 और 2919 रुपये है। भागलपुर के लिए किराया 1917, 2017, 2347 और 3256 रुपये तय किया गया है। दरभंगा के लिए 1592, 1692, 1853 और 2866 रुपये निर्धारित किया है। अन्य शहरों में भी इसी श्रेणी के अनुसार किराया तय किया गया है।

बिहार के लिए परिचालित बसों के रूट 1. अररिया से दिल्ली : फोर्ब्सगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चकिया गोरखपुर, लखनऊ, आगरा और नोएडा

2. बिहारशरीफ से दिल्ली : पटना, आरा, बक्सर, आजमगढ़, लखनऊ, आगरा और नोएडा

3. भागलपुर से दिल्ली : मुंगेर, फतुहा, मोहनिया, वाराणसी, कानपुर, आगरा, नोएडा और दिल्ली

4. बक्सर से दिल्ली : आजमगढ़, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, हापुड़ और गाजियाबाद

5. दरभंगा से दिल्ली : मुजफ्फरपुर, आरा, वाराणसी, फतेहपुर, इटावा, मथुरा, नोएडा

6. पूर्वी चंपारण से दिल्ली : मोतिहारी, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, हापुड़, मथुरा, नोएडा और दिल्ली

7. गया से दिल्ली : दाउदनगर, बक्सर, लखनऊ, नोएडा और दिल्ली

8. गया से दिल्ली : औरंगाबाद, मोहनिया, कानपुर, इटावा, आगरा, नोएडा और दिल्ली

9. किशनगंज से दिल्ली : पूर्णिया, बेगूसराय, आरा, मोहनिया, वाराणसी, कानपुर, मथुरा, नोएडा और दिल्ली

10. मधुबनी से दिल्ली : दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और दिल्ली

11. मुजफ्फरपुर से दिल्ली : मोतिहारी, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, नोएडा और दिल्ली।

12. मुजफ्फरपुर से दिल्ली : हाजीपुर, आरा, मोहनिया, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, नोएडा और दिल्ली

13. नवादा से दिल्ली : गया, जीटी, डोभी, औरंगाबाद, चंदौली, आगरा, नोएडा, दिल्ली

14. पटना से दिल्ली : आरा, बक्सर, लखनऊ, आगरा, मथुरा, नोएडा और दिल्ली

15. पटना से दिल्ली : आरा, मोहनिया, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, इटावा, आगरा, मथुरा, नोएडा और दिल्ली

16. पटना से दिल्ली : छपरा, सिवान, आजमगढ़, लखनऊ, अलीगढ़, नोएडा और दिल्ली

17. पटना से दिल्ली : मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा व दिल्ली