महिला की जांघ में हुआ फोड़ा फूटा, तो सामने आया 20 साल पुराना वहां छुपा राज

हरियाणा के फरीदाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कि डबुआ कॉलोनी में रह रही 32 साल की एक महिला उस वक्त हैरान रह गई, जब उसकी जांघ में हुआ फोड़ा फूटा तो 20 साल पहले लगी गोली बाहर निकल आई। दरअसल साल 2005 में जब वह 12 साल की थी, तब एक दिन स्कूल में खेलने के दौरान उसकी जांघ में अचानक कुछ जोर से आकर लगा, हालांकि तब उसने महसूस किया कि यह पत्थर जैसे कोई चीज होगी, जिसके बाद पत्थर आदि से चोट लगने की आशंका मानकर उसने और उसके परिवार वालों ने उसे लगी चोट को नजरअंदाज कर दिया था। खास बात यह है कि उस वक्त लगे घाव के ठीक होने के बाद महिला को किसी तरह की परेशानी भी नहीं हुई। लेकिन इतने सालों बाद उनकी जांघ पर उसी जगह एक फोड़ा हुआ और जब वह फूटा तो उससे गोली निकलने से वह खुद और उनका पूरा परिवार हैरान है। महिला की पहचान कविता के रूप में हुई है।

घटना के बारे में बताते हुए कविता ने कहा कि वह अपने पति प्रदीप बैसला के साथ मानेसर के गांव कोटा खांडेवाला में रहती हैं और उनके चार बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2005 में जब वह 12 साल की थीं, तो गांव के स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रही थीं और बाहर ग्राउंड में दूसरे बच्चों के साथ पेपर दे रही थीं। तभी उनकी कमर के नीचे वाले हिस्से में कोई नुकीली चीज आकर लगी। इसके लगने के बाद कुछ खून भी निकला था। हालांकि उन्हें लगा कि किसी ने पत्थर फेंका है जो आकर लग गया है। कविता ने कहा कि इसके बाद टीचर ने भी यही सोचा था कि कुछ वैसा ही लगा है। जिसके बाद उस दिन उन्हें घर वापस भेज दिया गया।

जब वह घर पहुंचीं तो उन्होंने परिजनों को इसके बारे में बताया। घरवालों ने भी पत्थर लगने का सोचा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खून वाली जगह पर घर का बना तेल-हल्दी का लेप लगा दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद कविता ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया और वह जख्म भी धीरे-धीरे ठीक हो गया और उसके बाद उन्हें कभी कोई दिक्कत भी नहीं हुई। इसके बाद साल 2012 में उनकी शादी भी हो गई।

आर्मी ट्रेनिंग केंद्र से चली गोली लगने की आशंका कविता ने बताया कि उनके गांव के पास में एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप था। जहां पर बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। उन्होंने शंका जताई कि वहीं से आकर गोली उन्हें लगी होगी। उन्होंने बताया कि पैर में गोली होने के बाद भी पिछले 20 सालों के दौरान उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। उन्हें खुद नहीं पता चला कि शरीर के किसी हिस्से में गोली भी लगी होगी।

दो महीने पहले जांघ पर हुआ एक फोड़ा कविता ने बताया कि कुछ दिनों से उनकी जांघ पर उसी जगह पर एक फोड़ा उभर आया था। जिसके बाद उन्होंने घरेलू नुस्खा अपनाते हुए लेप लगाकर पट्टी बांध ली। कुछ दिनों बाद जब वह फोड़ा फूटा, तो उसमें से यह गोली निकली। यह देखकर परिवार के लोग हैरान हो गए। गोली किसी राइफल की बताई जा रही है। महिला ने फिलहाल उस गोली को संभाल कर रखा है।