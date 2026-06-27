फरीदाबाद में थाने से 32 हथियारों की चोरी मामले में मास्टरमाइंड समेत 20 गिरफ्तार, इस तरह की थी पूरी वारदात
प्राप्त जानकारी के अनुसार गायब हथियारों में कई विदेश निर्मित पिस्तौल भी शामिल थीं, जिनकी कीमत लगभग दो लाख से 10 लाख रुपए प्रति हथियार बताई जा रही थी। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, साथ ही आगे की जांच जारी है।
फरीदाबाद के सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन के शस्त्रागार (हथियार रखने के कमरे) से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी होने के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है और इस वारदात के सिलसिले में पुलिस ने कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वारदात के मास्टरमाइंड की पहचान एक ITI अप्रेंटिस मोनू के रूप में हुई है, जबकि अन्य आरोपियों में ज्यादार चोरी के हथियार खरीदने वाले लोग शामिल हैं। पुलिस ने मोनू से 1 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। मोनू पर आरोप है कि बीते सात महीनों के दौरान उसने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया और चोरी किए हथियारों को अपने परिचितों के जरिए हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बेच दिया था।
इस मामले में क्राइम ब्रांच ने मोनू के साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया है। इनमें से मोनू जहां ITI का छात्र है, वहीं उसकी गर्लफ्रेंड कंप्यूटर डिप्लोमा कर रहा था। इस दौरान पुलिस ने चोरी गए सभी हथियारों को भी बरामद कर लिया है। हालांकि, पुलिस ने फिलहाल यह साफ नहीं किया कि इस मामले में गिरफ्तार अन्य 18 आरोपियों ने सीधे मोनू से हथियार खरीदे थे या किसी चैनल के जरिए उन्हें खरीदा गया था। हालांकि सूत्रों ने बताया कि मोनू ने इन हथियारों को लाखों रुपए के बदले बेचा था।
सात महीनों के दौरान पार किए 32 हथियार
अधिकारियों ने बताया कि मोनू ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया, जब वह अप्रेंटिस के तौर पर पुलिस विभाग में शामिल हुआ था और इस दौरान उसे पुलिस स्टेशन में कंप्यूटर से जुड़ा काम सौंपा गया था। इसके बाद अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच वहां काम करने के दौरान मोनू ने शस्त्रागार से इन लाइसेंसी हथियारों को गायब किया था और फिर उन्हें अपने चचेरे भाई विपिन के जरिए राजस्थान के तिजारा निवासी संजय सुनारिया तक तस्करी करके पहुंचा दिया था।
पुलिस ने बताया कि चोरी गए सभी हथियारों को एक नेटवर्क के जरिए धारूहेड़ा, भिवाड़ी, रेवाड़ी, गौतम बुद्ध नगर, पलवल और नूंह में अलग-अलग लोगों को महंगे दामों पर बेचा गया था।
चोरी गए सभी हथियार पुलिस ने बरामद किए
इस बारे में जानकारी देते हुए फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, 'क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने ITI छात्र मोनू समेत हथियारों को खरीदने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे चोरी हुए सभी हथियार भी बरामद कर लिए हैं।' उन्होंने बताया कि 'जांच के दौरान मालखाना प्रभारी, एक्सेंपी सब-इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह की लापरवाही भी सामने आई। जिसके बाद उन्हें सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।'
पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, साथ ही आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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