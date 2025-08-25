यूट्यूबर एल्विश यादव के घर हुई गोलीबारी मामले में 2 शूटर गिरफ्तार, किस गैंग से जुड़े हैं तार?

इनके नाम गौरव और आदित्य हैं। इन दोनों को शाहबाद डेयरी के पास से दबोचा गया है। जानिए पुलिस द्वारा प्राप्त की गई जानकारी में दोनों का संबंध किस गैंग से पाया गया है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूट्यूबर एल्विश यादव के घर के बाहर हुई गोलीबारी के सिलसिले में दो शूटरों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम गौरव और आदित्य हैं। इन दोनों को शाहबाद डेयरी के पास से दबोचा गया है। पुलिस द्वारा प्राप्त की गई जानकारी में सामने आया है कि दोनों हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हैं। पुलिस की स्पेशल सेल आगे की जाँच कर रही है।

मुठभेड़ के बाद हुई इशांत की गिरफ्तारी इससे पहले गोलीबारी में शामिल एक हमलावर को शुक्रवार तड़के फरीदपुर गांव में एक छोटी सी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी इशांत गांधी उर्फ इशु फरीदाबाद का रहने वाला है। उसे पैर में गोली लगी थी। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

बाइक मुहैया कराने वाला भी दबोचा गया गोलीबारी करने के मामले में बाइक-टैक्सी सेवा से जुड़े एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए इस व्यक्ति का नाम जतिन है। 24 साल का जतिन फरीदाबाद की पर्वतीया कॉलोनी में रहता है। पुलिस के मुताबिक जतिन ने 17 अगस्त को गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एल्विश के घर पर गोलीबारी की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए अपनी मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई थी।

बाइक सवार बदमाशों ने बरसाईं थी गोलियां यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम सेक्टर 57 में स्थित आवास के बाहर रविवार सुबह दो नकाबपोश हमलावरों ने दो दर्जन से अधिक गोलियां चलाईं थीं। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गयी थी। वीडियो में दिखाई दे रहा था कि दो बाइक सवार नकाबपोश बदमाश घर के बाहर आते हैं और दूर से गोलियां चलाने लगते हैं।