भगवंत मान के जूतों की सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी, मालीवाल का दावा- कीमत 3 लाख; BJP भी हमलावर

Hindi Newsएनसीआर News2 policemen deployed to guard Bhagwant Mann shoes; Maliwal and BJP attacks
संक्षेप: आप सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि भगवंत मान करीब 3 लाख रुपये के जूते पहनते हैं। वहीं दिल्ली भाजपा ने हमलावर होते हुए आरोप लगाया है कि पंजाब के सीएम VVIP कल्चर खत्म करने का ढोंग करते हैं।

Mon, 3 Nov 2025 08:56 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जूतों की सुरक्षा में लगाए गए 2 पुलिसकर्मियों का मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि भगवंत मान करीब 3 लाख रुपये के जूते पहनते हैं। वहीं दिल्ली भाजपा ने हमलावर होते हुए आरोप लगाया है कि पंजाब के सीएम VVIP कल्चर खत्म करने का ढोंग करते हैं।

क्या पुलिस वाले सीएम के जूतों की ड्यूटी करेंगे?

स्वाति मालीवाल ने एक्स पर किए गए ट्वीट में लिखा- VIP कल्चर ख़त्म करने की बातें करने वाले अब अपने जूते उठाने के लिए भी पुलिस वालों की ड्यूटी लगवा रहे हैं! उन्होंने आगे सवाल करते हुए लिखा- क्या ड्यूटी करेंगे ये पुलिस वाले CM के जूतों पर? अगर पुलिस नेता के जूतों की रक्षा करेगी तो आम लोगों की रक्षा कौन करेगा?

पंजाब पुलिस का मजाक बनाकर रख दिया

भगवंत मान पर हमलावर होते हुए लिखा- CM से ज़्यादा पढ़े लिखे दो पुलिसकर्मियों को ऐसी ड्यूटी देकर पूरी पुलिस फ़ोर्स का अपमान किया जा रहा है। और ऐसे महँगे जूते पहनते ही क्यों हो जिसके खोने के डर से पुलिस लगवानी पड़ जाये! पंजाब पुलिस का मज़ाक़ बना के रख दिया है CM और Super CM ने!

स्वाति का दावा, सीएम पहनते हैं 3 लाख के जूते

दरअसल स्वाति मालीवाल ने शेयर किए गए ट्वीट कुछ तस्वीरों को भी शेयर किया। इनमें भगवंत मान को जिन काले जूतों को पहने दिखाया है, स्वाति का आरोप है कि इन जूतों की कीमत 3 हजार डॉलर है, यानी करीब 3 लाख रुपये से ज्यादा। इसके लिए उन्होंने लाल मार्क भी किया।

CM man

दिल्ली भाजपा ने हमलावर होते हुए पूछे 2 सवाल

दिल्ली भाजपा ने भगवंत मान का पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा- VVIP कल्चर खत्म करने का ढोंग करने वाले AAP-दा गैंग के सीएम मान साहब अब अपने जूतों की रखवाली के लिए भी पुलिस वालों को लगा रहे हैं।

ट्वीट में सवाल करते हुए आगे लिखा- अगर पंजाब पुलिस ऐसे ही CM और सुपर CM की जी हजूरी में लगी रही तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा? क्या पुलिस फोर्स मान साहब के जूतों की रखवाली के लिए है ? भाजपा द्वारा शेयर किए गए वीडियो में भगवंत मान कहते हैं- मैं सीएम हूं और एक कॉमन मैन हूं। कॉमन मैन हूं और कॉमन मैन रहेंगे।

इन दो पुलिसकर्मियों की लगाई गई थी ड्यूटी

वहीं स्वाति द्वारा शेयर किए गए ट्वीट में एक तस्वीर है, जिसमें ड्यूटी पर लगाए गए दो पुलिसकर्मियों की जानकारी दी गई है। शेयर की गई तस्वीर के मुताबिक- दरबार साहिब गुरुद्वारा में सीएम भगवंत मान के जूतों की सुरक्षा में कांस्टेबल सरबत सिंह और एक हेड कांस्टेबल रूप सिंह की ड्यूटी गेट नंबर-7 पर लगाई गई थी।

