दिल्ली: ट्रेन की चपेट में आने से 2 नाबालिगों की मौत, भीड़ ने पटरी पर जाम लगाया; भारी पुलिसबल तैनात रहा

घटना के तुरंत बाद मौके पर लगभग 700 स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और रेलवे ट्रैक पर जाम लगा दिया, जिससे व्यस्त लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई। अधिकारी ने कहा कि, 'दुर्घटना को लेकर भीड़ भड़क गई और शुरू में हटने से इनकार कर दिया। इसके कारण कुछ देर के लिए ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं।

दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार दोपहर ट्रेन की चपेट में आने से दो बच्चियों की मौत हो गई, जिसके बाद इस घटना से गुस्साए सैकड़ों स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और कुछ देर के लिए उन्होंने रेलवे लाइन जाम कर दी। इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 1 बजे बहादुरगढ़ की तरफ सुखी नहर के पास हुई, जब ट्रेन संख्या 12485 ने दोनों बच्चियों को टक्कर मार दी।

मृत बच्चियों की पहचान रौनक खातून (7) और शाहिस्ता (8) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों को चोटें लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इनमें से रौनक प्रेम नगर के प्रीपतारी एन्क्लेव में रहती थी, जबकि शाहिस्ता प्रेम नगर के वत्स शारदा एन्क्लेव की निवासी थी।

घटना के तुरंत बाद मौके पर लगभग 700 स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और रेलवे ट्रैक पर जाम लगा दिया, जिससे व्यस्त लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई। अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, 'दुर्घटना को लेकर भीड़ भड़क गई और शुरू में हटने से इनकार कर दिया। इसके कारण कुछ देर के लिए ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं।

अधिकारी ने आगे बताया कि स्थिति को देखते हुए और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के जवानों सहित भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती जरूरी थी। भीड़ को शांत करने और उन्हें पटरी खाली करने के लिए मनाने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा गया। अधिकारी ने कहा, 'कुछ प्रयासों के बाद, हम स्थिति पर नियंत्रण पाने में सफल रहे और ट्रेनों का आवागमन बहाल हो गया। अतिरिक्त बलों की मदद से कानून-व्यवस्था को भी बिगड़ने से बनाए रखी गई।'

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों नाबालिग रेल की पटरी पार कर रही थीं, तभी ट्रेन की चपेट में आ गईं। उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। स्थानीय नांगलोई पुलिस के साथ मिलकर राजकीय रेलवे पुलिस मामले से जुड़ी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है।

हादसे की जानकारी देते हुएृ मृतक बच्ची साहिस्ता की चाची नगीना खातून ने पीटीआई से कहा कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब दोनों लड़कियां अपनी एक सहेली के साथ स्कूल से घर लौट रही थीं। उन्होंने कहा, 'वे रोज की तरह घर जा रही थीं, तभी विपरीत दिशाओं से दो ट्रेनें पटरी पर आ गईं। इस अफरा-तफरी में उनकी जान चली गई।' उन्होंने आगे कहा कि इस हादसे को लेकर परिवार बेहद दुखी है और माता-पिता सदमे में हैं। साहिस्ता उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, जिस पर उन्होंने अपनी उम्मीदें टिका रखी थीं। वे उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसके भविष्य के लिए कई सपने देखते थे। अब वे सपने एक पल में चकनाचूर हो गए हैं।

आंसुओं को रोकते हुए, उन्होंने बताया कि साहिस्ता अपने पीछे एक छोटी बहन छोड़ गई है, जो सिर्फ़ सात साल की है, और इस नुकसान को समझने के लिए संघर्ष कर रही है। 'वह पूछती रहती है कि उसकी बहन कब लौटेगी। किसी में भी उसे सच बताने की हिम्मत नहीं है।'