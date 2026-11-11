गुरुग्राम में तालाब में डूब गईं 4 लड़कियां, 2 की मौत
गुरुग्राम में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां तालाब में डूबकर दो बच्चियों की मौत हो गई। इस घटना में 2 बच्चियां जिंदा बच गईं।
गुरुग्राम में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां तालाब में डूबकर दो बच्चियों की मौत हो गई। इस घटना में 2 बच्चियां जिंदा बच गईं। मिनी तालाब में लगे साइड टिन शेड को तोड़कर लड़कियां नहाने के लिए घुसी थीं। दोनों बच्चियां बिहार के दरभांगा की रहने वाली थीं।
मामला गुरुग्राम के सेक्टर-71 का है। यहां के कंपनी गोल्फ में बने मिनी तालाब में चार बच्चियां डूब गईं। इस घटना में दो बच्चियों की मौत हो गई, जबकि दो बच्चियां डूबीं लेकिन जिंदा बच गईं। इस घटना की जानकारी देते हुए बताया गया कि चारों लड़कियां टिनशेड तोड़कर तालाब में घुसी थीं और नहा रही थीं। इस दौरान 12-13 साल की चार बच्चियां तालाब में डूब गईं और दो की मौत हो गई।
बादशाहपुर थाने में केस दर्ज
इस घटना को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। बिहार के रहने वाले रामविनय मेहतो की शिकायत पर बादशाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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