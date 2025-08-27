दिल्ली में 'गला घोंटू' गैंग के दो आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, बेहद खतरनाक है इनके लूटपाट का तरीका

पुलिस ने बताया कि गोली लगने से घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है। पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपी हिस्ट्रीशीटर होने के साथ ही आदतन अपराधी हैं और इलाके में सक्रिय रहे हैं।

दिल्ली के केशवपुरम इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ‘गला घोंटू गिरोह’ के दो सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। इस गिरोह के सदस्य लूटपाट से पहले शिकार का गला घोंटकर उनकी हत्या कर देते थे। अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक आरोपी घायल भी हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान अजय उर्फ ​​कंगारू (33) और रवि उर्फ ​​गोटिया (30) के रूप में हुई है, दोनों लॉरेंस रोड इलाके में रहते हैं।

पुलिस ने बताया कि ये दोनों हाल ही में हुई एक हत्या और डकैती की वारदात के मामले में वांछित थे, जिसमें रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात प्रेमबाड़ी पुल के पास एक व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और फिर उसका मोबाइल फोन, सोने की अंगूठी और नकदी लूट ली गई थी। पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने बताया, 'दोनों बदमाशों ने मौके से भागने से पहले कथित तौर पर उसका पर्स भी छीन लिया, जिसमें 15,000 रुपए और महत्वपूर्ण दस्तावेज थे।'

मृतक के परिजनों से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने केशवपुरम थाने में मामला दर्ज किया था और आरोपियों की तलाश के लिए कई पुलिस टीमें गठित की थीं।

आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया, ‘मंगलवार शाम को एक टीम को केशवपुरम स्थित एक होटल और एक बैंक्वेट हॉल के पास दो लोगों की मौजूदगी की सूचना मिली। पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने की कोशिश की, इसी दौरान एक आरोपी कंगारू ने मुख्य आरक्षक मोहित पर गोलियां चला दीं।’

उन्होंने बताया कि इसके बाद आत्मरक्षा में मुख्य आरक्षक ने जवाबी कार्रवाई की और एक गोली आरोपी के दाहिने पैर के घुटने के नीचे लगी। इसके बाद उसे तुरंत काबू कर लिया गया और उसके साथी को भी पकड़ लिया गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक कारतूस, एक खोखा और चोरी का एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। साथ ही पुलिस ने उनके पास से 5,350 रुपए की नकदी भी जब्त की।