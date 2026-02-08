नोएडा में निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत, बिहार और झारखंड के रहने वाले थे मृतक
पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के बाद तीनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक का इलाज चल रहा है।
नोएडा में रविवार को एक निर्माणाधीन इमारत की शटरिंग गिरने की वजह से दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा सेक्टर 142 में उस समय हुआ जब मजदूर साइट पर काम कर रहे थे। इसी दौरान मचान गिरने से तीन मजदूर नीचे गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और उसने तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने दो मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सुपरवाइजर व ठेकेदार को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी।
पुलिस उपायुक्त जोन-2 शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि इस घटना में मारे गए श्रमिकों की पहचान मंटू सिंह (44) निवासी बिहार और शिबू (24) निवासी झारखंड के रूप में हुई है जबकि मिथुन (40) निवासी बिहार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। निर्माण स्थल पर काम कर रहे अन्य श्रमिकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वहां पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी।
उधर एसीपी (सेंट्रल नोएडा) राजीव कुमार गुप्ता ने पीटीआई से बातचीत में बताया कि, 'हादसे के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक का इलाज चल रहा है।' गुप्ता ने कहा, 'स्थिति नियंत्रण में है। आगे की जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।' उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। यह घटना सेक्टर 142 पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई।
