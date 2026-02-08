Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News2 labourers killed at Noida construction site, 1 is from Bihar and another is from Jharkhand
नोएडा में निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत, बिहार और झारखंड के रहने वाले थे मृतक

नोएडा में निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत, बिहार और झारखंड के रहने वाले थे मृतक

संक्षेप:

पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के बाद तीनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक का इलाज चल रहा है।

Feb 08, 2026 09:55 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा में रविवार को एक निर्माणाधीन इमारत की शटरिंग गिरने की वजह से दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा सेक्टर 142 में उस समय हुआ जब मजदूर साइट पर काम कर रहे थे। इसी दौरान मचान गिरने से तीन मजदूर नीचे गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और उसने तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने दो मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सुपरवाइजर व ठेकेदार को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस उपायुक्त जोन-2 शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि इस घटना में मारे गए श्रमिकों की पहचान मंटू सिंह (44) निवासी बिहार और शिबू (24) निवासी झारखंड के रूप में हुई है जबकि मिथुन (40) निवासी बिहार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। निर्माण स्थल पर काम कर रहे अन्य श्रमिकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वहां पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से 5 साल के बच्चे की मौत
ये भी पढ़ें:दिल्ली के घर में गीजर फटने से लगी भीषण आग; दम घुटने से मालिक की मौत, पत्नी घायल
ये भी पढ़ें:दिल्ली में बंद कमरे में मोमो बनाते हुए सो गए दो युवक, सुबह मिली दोनों की लाश

उधर एसीपी (सेंट्रल नोएडा) राजीव कुमार गुप्ता ने पीटीआई से बातचीत में बताया कि, 'हादसे के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक का इलाज चल रहा है।' गुप्ता ने कहा, 'स्थिति नियंत्रण में है। आगे की जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।' उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। यह घटना सेक्टर 142 पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।