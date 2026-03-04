ग्रेटर नोएडा में चौड़ी हो रही यह सड़क, दोनों ओर बनेंगी एक नई लेन; कई सेक्टरों का सफर होगा आसान

ग्रेटर नोएडा में एलजी चौक से रामपुर सेक्टर बीटा-1 गोलचक्कर तक की सड़क को छह लेन करने का काम शुरू कर दिया गया है। यह काम करीब एक साल में पूरा होगा। इसके अलावा रामपुर गोलचक्कर के नवीनीकरण का कार्य भी किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा में एलजी चौक से रामपुर सेक्टर बीटा-1 गोलचक्कर तक की सड़क को छह लेन करने का काम शुरू कर दिया गया है। यह काम करीब एक साल में पूरा होगा। इसके अलावा रामपुर गोलचक्कर के नवीनीकरण का कार्य भी किया जाएगा। इसकी चौड़ाई और चारों डिवाइडर की लंबाई कम की जाएगी।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक सूरजपुर-कासना मार्ग स्थित एलजी गोलचक्कर से वाया आशियाना सोसाइटी और रामपुर गोलचक्कर तक की सड़क अभी चार लेन की है। लगभग दो किलोमीटर लंबी इस सड़क के दोनों तरफ एक-एक नई लेन बनाने का काम शुरू करा दिया गया है।

इन सेक्टरों में आना-जाना आसान हो जाएगा सड़क बनाने के लिए खुदाई की जा रही है। इस काम पर करीब नौ करोड़ रुपये का खर्च किए जाएंगे। काम पूरा होने पर सेक्टर गामा-2, डेल्टा-1, 2, 3, जीटा, ईटा आदि सेक्टरों के अलावा आसपास के गांवों और प्राधिकरण दफ्तर की तरफ आना-जाना आसान हो जाएगा।

वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम ने बताया कि रामपुर गोलचक्कर के पास सेक्टर गामा-1 और 2 की तरफ सर्विस मार्ग को भी दुरुस्त किया जाएगा। अधूरे पड़े सर्विस रोड को पूरा कर मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। इससे जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। रामपुर गोलचक्कर की चौड़ाई 2.5 मीटर और चारों डिवाइडर की लंबाई 3.3 मीटर कम की जाएगी। इससे गोलचक्कर के पास भी सड़क चौड़ी हो जाएगी। इसके साथ ही गोलचक्कर के पास सेक्टर बीटा-1 के एंट्री पॉइंट (प्रवेश बिंदु) को पीछे किया जाएगा। गोलचक्कर निकट होने की वजह से लोग वाहनों को गलत दिशा में ले लेते हैं। ऐसे में जाम की समस्या पैदा हो जाती है।

नोएडा को सीधे जोड़ने का काम चल रहा नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और डीएससी मार्ग पर ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को देखते हुए एलजी गोलचक्कर से नोएडा को सीधे जोड़ने के लिए एक नए संपर्क मार्ग का काम चल रहा है। यह मार्ग इस साल चालू हो जाएगा। इससे परी चौक पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। इससे जाम से राहत मिलेगी।

रवि कुमार एनजी, सीईओ, ग्रेटर नोएडा, ''वाहनों के अधिक दबाव वाली सड़कों को चौड़ा करने का काम प्राथमिकता के आधार पर हो रहा है। एलजी चौक से रामपुर गोलचक्कर तक की सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू हो गया है। अन्य सड़कें चौड़ी की जाएंगी।''