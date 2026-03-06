गुरुग्राम में मसानी बैराज पर बनेगी 2 KM लंबी 3 लेन की नई सड़क, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर घटेगा जाम

गुरुग्राम में एनएचएआई ने दिल्ली-जयपुर हाईवे पर यातायात को सुगम करने के लिए एक नई योजना बनाई है। इसके तहत मसानी बैराज पर दिल्ली से जयपुर की तरफ तीन लेन की करीब दो किलोमीटर लंबे एक नए रोड का निर्माण किया जाएगा।

गुरुग्राम के एक और अच्छी खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने दिल्ली-जयपुर हाईवे पर यातायात को सुगम करने के लिए एक नई योजना बनाई है। इसके तहत मसानी बैराज पर दिल्ली से जयपुर की तरफ तीन लेन की करीब दो किलोमीटर लंबे एक नए रोड का निर्माण किया जाएगा।

मौजूदा समय में मसानी बैराज के पास जयपुर से दिल्ली की तरफ आने के लिए तीन लेन का हाईवे है। जयपुर की तरफ हाईवे दो लेन का है। सोहना से रेवाड़ी की तरफ आ रहा एनएच 919 भी इस हाईवे पर आकर मिलता है। जयपुर और रेवाड़ी की तरफ जाने वाले वाहन अधिक होने से मसानी बैराज के पास ट्रैफिक जाम लग जाता है। एनएचएआई ने योजना बनाई है कि एक नया रोड शुरू किया जाए। इसको लेकर वन विभाग से करीब 2.199 एकड़ जमीन देने का आग्रह किया गया है।

योगेश तिलक, परियोजना अधिकारी, एनएचएआई, ''दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मसानी बैराज के पास दिल्ली से जयपुर की तरफ तीन लेन की करीब दो किमी लंबी एक नई सड़क बनाने की योजना बनाई गई है। मौजूदा रोड की चौड़ाई कम है। इस वजह से ट्रैफिक जाम लगता है।''

सड़क निर्माण की धीमी गति से दिक्कत वहीं, गुरुग्राम में ही पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सोहना-दमदमा मार्ग इन दिनों राहगीरों और स्थानीय ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर करीब 5 साल बाद इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन निर्माण की धीमी गति ने लोगों को परेशान कर दिया।

वाहन रेंग-रेंगकर चलने को मजबूर सड़क निर्माण में बरती जा रही ढिलाई का आलम यह है कि सड़क के दोनों तरफ बिछाई गई रोड़ियां अब उखड़ने लगी हैं। गड्ढों को भरने के लिए इस्तेमाल की गई निर्माण सामग्री वाहनों के टायरों के नीचे दबकर किसी गोली की रफ्तार से उछलती है। इससे न केवल सड़क किनारे स्थित दुकानों और मकानों के शीशे टूटने का खतरा रहता है, बल्कि राहगीरों को गंभीर चोट लगने का भी डर बना रहता है। इस कारण मार्ग पर वाहन रेंग-रेंगकर चलने को मजबूर हैं। सड़क पर उड़ती धूल के कारण लोगों को दिक्कत हो रही। करीब 10 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण दिन भर धूल के गुबार उड़ते रहते हैं।