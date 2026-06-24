दिल्ली-मेरठ हाईवे पर टायर फैक्टरी से लौट रहे 2 दोस्तों को बस ने कुचला, मौके पर मौत
गाजियाबाद से दर्दनाक खबर आई है। यहां दिल्ली मेरठ हाईवे पर दो दोस्तों को बस ने कुचल दिया। दोनों ड्यूटी खत्म करके फैक्ट्री से वापस जा रहे थे, तभी हादसे में उनकी जान चली गई।
गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। दोनों युवक ड्यूटी खत्म कर एक ही बाइक से घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चालक और बस की तलाश में जुटी है।
दोनों में थी गहरी दोस्ती
जानकारी के अनुसार, गांव डिडौली निवासी 45 वर्षीय विपिन त्यागी और मोदीनगर की भूपेंद्रपुरी कॉलोनी निवासी 62 वर्षीय जयपाल सिंह गांव बसंतपुर सैतली स्थित एक टायर फैक्ट्री में कार्यरत थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और वे रोजाना साथ ही ड्यूटी पर आते-जाते थे।
फैक्ट्री से लौट रहे थे घर
बुधवार शाम करीब साढ़े छह बजे फैक्ट्री से छुट्टी होने के बाद दोनों एक बाइक पर सवार होकर अपने घर के लिए निकले। शाम करीब सात बजे जब वे दिल्ली-मेरठ मार्ग पर बसंतपुर सैतली गेट के पास यूटर्न के नजदीक पहुंचे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने ओवरटेक करने के प्रयास में उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक कई फीट दूर जाकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पड़े रहे। राहगीरों ने तुरंत उन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
एक्सीडेंट करके मौके से फरार हुई बस
बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे। दुर्घटना के बाद चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि चालक तेज रफ्तार में बस चला रहा था और दूसरी बस से आगे निकलने की होड़ में था। यूटर्न और स्पीड ब्रेकर के पास भी उसने गति कम नहीं की, जिससे यह हादसा हुआ।
हाईवे पर करीब 20 मिनट लगा रहा जाम
हादसे के बाद दिल्ली-मेरठ मार्ग पर करीब 20 मिनट तक जाम जैसी स्थिति बनी रही। सड़क पर क्षतिग्रस्त बाइक और लोगों की भीड़ के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक हटवाई और यातायात सामान्य कराया।
सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
मसूरी सर्किल के एसीपी अजय कुमार ने बताया कि बस की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही बस की पहचान कर चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। हादसे के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें