2 Faridabad youths beaten up over rumours of spying using drones clicking photos for college project
फरीदाबाद में जासूसी करने के आरोप में दो युवकों की जमकर पिटाई, बाद में कुछ और ही निकला मामला

Sourabh Jain पीटीआई, फरीदाबादTue, 19 Aug 2025 11:32 PM
फरीदाबाद में कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें ले रहे दो कॉलेज छात्रों की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। ग्रामीणों को इस बात का शक था कि वे एक सुनसान सोसायटी की इमारत के ऊपर से ड्रोन के जरिये जासूसी कर रहे थे। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सोमवार रात फरीदाबाद की सेक्टर 78 स्थित त्रिवेणी सोसाइटी में खड़ी युवकों की स्कूटी में आग लगाने वाले 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को शांत कराने की कोशिश कर रहे कुछ पुलिसकर्मियों पर भी कथित तौर पर हमला किया गया।

कथित हमला कुछ पुलिसकर्मियों के सामने हुआ, जिन्हें ग्रामीणों ने इमारत से रोशनी चमकती देखकर बुलाया था। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि सेक्टर-78 स्थित त्रिवेणी सोसाइटी के ऊपर दो युवक ड्रोन उड़ा रहे थे। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि दो युवक आयुष और अवि सुनसान सोसायटी में एक इमारत की छत पर थे और अपने फोन का इस्तेमाल करते हुए कुछ काम कर रहे थे।

पूछताछ करने पर युवकों ने बताया कि वे एक कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए तस्वीरें खींच रहे थे। पुलिस ने बताया कि जब उनसे पूछताछ की जा रही थी, तब फरीदपुर गांव से बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस टीम ने हालांकि ग्रामीणों को बताया कि वे ड्रोन नहीं उड़ा रहे थे, बल्कि एक प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे थे, फिर भी लोगों ने युवकों की पिटाई कर दी और उनके स्कूटर में आग लगा दी।

जब पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो कथित तौर पर उनकी भी पिटाई की गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। इसके बाद एक छात्र की शिकायत पर, बीपीटीपी पुलिस स्टेशन में 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

पुलिस ने इस घटना को लेकर फ़रीदपुर गांव निवासी बिट्टू खटाना (41) को दूसरों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया बै। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान खटाना ने बताया कि वह गांव में अपने दोस्तों के साथ था। ड्रोन के बारे में कई अफवाहें फैली होने के कारण, उसे शक था कि युवक उन पर जासूसी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे।

पुलिस के मुताबिक उसी ने गांव के अन्य लोगों को यह बताया कि पास में एक ड्रोन उड़ाया जा रहा है। जिसके बाद भीड़ वहां पहुंच गई। फरीदाबाद पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, 'इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ इमारत में गया और उन्होंने अवि और आयुष की पिटाई कर दी। हम आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं और उसके साथियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।'