फरीदाबाद हादसे में जले 2 लोगों की मौत, फैक्ट्री मालिक के बेटे ने भी तोड़ा दम
फरीदाबाद के मुजेसर इलाके में एक कारखाने में लगी आग में घायल हुए दो लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि फैक्टरी मालिक विजय मोंगा के बेटे अभिषेक मोंगा (37) और फैक्टरी में काम करने वाले संजय कॉलोनी के निवासी प्रदीप कुमार (21) हादसे में लगभग 50 प्रतिशत जल गए थे। गुरुवार रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पिता को बचाने गया था अभिषेक
बता दें कि सोमवार को कालकाजी लुब्रिकेंट्स एंड शिव स्टील कंपनी की कार्यशाला में लगी आग में घायल हुए 37 लोगों में ये दोनों भी शामिल थे। यह आग तब लगी जब रसायनों से भरे एक ड्रम में चिंगारी गिर गई, जिससे सिलसिलेवार विस्फोट हुए। पुलिस ने बताया कि अभिषेक अपने पिता को बचाने के लिए कारखाने के अंदर गया और घायल हो गया। इस घटना के बाद घायल अभिषेक का अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान अभिषेक की मौत हो गई।
फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज
इस घटना के सिलसिले में विजय मोंगा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वह भी आग में घायल हो गया था और दिल्ली के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि जिला उपायुक्त के आदेश पर मामले की जांच के लिए बडखल के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दो दमकलकर्मियों रणवीर और भाविचंद की हालत गंभीर बताई जाती है। अधिकारी ने बताया कि वे 50 प्रतिशत से अधिक जल गए हैं और सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर