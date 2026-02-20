Hindustan Hindi News
फरीदाबाद हादसे में जले 2 लोगों की मौत, फैक्ट्री मालिक के बेटे ने भी तोड़ा दम

Feb 20, 2026 12:34 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद हादसे में जले 2 लोगों की मौत, फैक्ट्री मालिक के बेटे ने भी तोड़ा दम

फरीदाबाद के मुजेसर इलाके में एक कारखाने में लगी आग में घायल हुए दो लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि फैक्टरी मालिक विजय मोंगा के बेटे अभिषेक मोंगा (37) और फैक्टरी में काम करने वाले संजय कॉलोनी के निवासी प्रदीप कुमार (21) हादसे में लगभग 50 प्रतिशत जल गए थे। गुरुवार रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पिता को बचाने गया था अभिषेक

बता दें कि सोमवार को कालकाजी लुब्रिकेंट्स एंड शिव स्टील कंपनी की कार्यशाला में लगी आग में घायल हुए 37 लोगों में ये दोनों भी शामिल थे। यह आग तब लगी जब रसायनों से भरे एक ड्रम में चिंगारी गिर गई, जिससे सिलसिलेवार विस्फोट हुए। पुलिस ने बताया कि अभिषेक अपने पिता को बचाने के लिए कारखाने के अंदर गया और घायल हो गया। इस घटना के बाद घायल अभिषेक का अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान अभिषेक की मौत हो गई।

फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

इस घटना के सिलसिले में विजय मोंगा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वह भी आग में घायल हो गया था और दिल्ली के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि जिला उपायुक्त के आदेश पर मामले की जांच के लिए बडखल के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दो दमकलकर्मियों रणवीर और भाविचंद की हालत गंभीर बताई जाती है। अधिकारी ने बताया कि वे 50 प्रतिशत से अधिक जल गए हैं और सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

