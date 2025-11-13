दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, कोड वर्ड और एनक्रिप्टेड मैसेज भरी 2 डायरियां मिलीं

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाका मामले में पुलिस के हाथ सुराग लगा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से दो डायरियां मिली हैं, जिसमें कोड वर्ड और एन्क्रिप्टेड संदेश भरे हुए हैं।

दिल्ली में लाल किले के पास बम धमाका मामले में पुलिस के हाथ सुराग लगा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से दो डायरियां मिली हैं, जिसमें कोड वर्ड और एन्क्रिप्टेड संदेश भरे हुए हैं। ये दोनों डायरियां दिल्ली ब्लास्ट की साजिश को सुलझाने में मददगार साबित होंगी। ये दोनों डायरियां डॉ. उमर मोहम्मद और डॉ. मुजम्मिल शकील की बताई जा रही हैं। ये डायरियां अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग 17 के कमरा नंबर 13 से बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि मुजम्मिल उसी कमरे में रहता था।

दिल्ली ब्लास्ट मामले की जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध आतंकवादी अपने विदेशी आकाओं से एन्क्रिप्टेड माध्यमों से बातचीत करते थे और उनसे निर्देश पाते थे। उनके फोन में मिले कई कोड वर्ड्स में पैकेज और शिपमेंट का भी जिक्र था, जिनका इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट, ऑक्साइड और फ्यूल जैसे विस्फोटकों में किया जाता था।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हुई थी संदिग्धों की मुलाकात अल-फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा-दिल्ली सीमा से लगभग 27 किलोमीटर दूरी पर एक प्राइवेट संस्थान है। इसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल रहता था। इसी कमरे में मुजम्मिल के साथ डॉ. आदिल और डॉ. शाहीन के साथ गुप्त बैठक की गई थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली में ब्लास्ट की घटना का प्लान मुजम्मिल के इसी कमरे से किया गया था। बम बनाने वाला एक केमिकल भी यूनिवर्सिटी की लैब से मिला था, जो मुजम्मिल के कमरे से कुछ दूरी पर था।