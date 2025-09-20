दिल्ली में दर्दनाक हादसा! स्कूल से लौट रही 2 बच्चियों को ट्रेन ने मारी टक्कर; दोनों की मौत

राजधानी दिल्ली में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के नांगलोई में स्कूल से घर वापस आने के दौरान दो बच्चों की ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई। दोनों बच्चियां नाबालिग थीं।

राजधानी दिल्ली में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के नांगलोई में स्कूल से घर वापस आने के दौरान दो बच्चों की ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई। बच्चों की उम्र 7 और 8 साल थी। दोनों मृतक बच्चियां थीं। पुलिस ने बताया कि बच्चियां ट्रेन की पटरी पार करने की कोशिश कर रही थीं, तभी ट्रेन आ गई और तेज टक्कर से दोनों की मौत हो गई।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास सूखी नहर के बहादुरगढ़ की तरफ यह हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि शाहिस्ता और रौनक खातून नाम की बच्चियां स्कूल से प्रेम नगर अपने घर की तरफ जा रही थीं। घर जाने के दौरान बच्चियां ट्रेन की चपेट में आ गईं और दोनों की मौत हो गई। बच्चियों की हादसे में मौत के बाद लोगों ने पटरी पर ही धरना देना शुरू कर दिया, जिससे ट्रेन का ट्रैफिक भी बाधित हुआ है।

इस मामले की जानकारी देते हुए एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि जब बच्चियां पटरी पार करने की कोशिश कर रही थीं, तभी एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ने उन्हें टक्कर मार दी। अधिकारी ने बताया कि बच्चियों को पटरी पार करते हुए ऑपरेटर ने देख लिया लेकिन ट्रेन नहीं रोक पाया और बच्चियां से तेज टक्कर हो गई। इस टक्कर में दोनों बच्चियों की मौत हो गई।