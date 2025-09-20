2 child girls died after collision with train while returning from school in delhi दिल्ली में दर्दनाक हादसा! स्कूल से लौट रही 2 बच्चियों को ट्रेन ने मारी टक्कर; दोनों की मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर News2 child girls died after collision with train while returning from school in delhi

दिल्ली में दर्दनाक हादसा! स्कूल से लौट रही 2 बच्चियों को ट्रेन ने मारी टक्कर; दोनों की मौत

राजधानी दिल्ली में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के नांगलोई में स्कूल से घर वापस आने के दौरान दो बच्चों की ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई। दोनों बच्चियां नाबालिग थीं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीSat, 20 Sep 2025 02:27 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में दर्दनाक हादसा! स्कूल से लौट रही 2 बच्चियों को ट्रेन ने मारी टक्कर; दोनों की मौत

राजधानी दिल्ली में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के नांगलोई में स्कूल से घर वापस आने के दौरान दो बच्चों की ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई। बच्चों की उम्र 7 और 8 साल थी। दोनों मृतक बच्चियां थीं। पुलिस ने बताया कि बच्चियां ट्रेन की पटरी पार करने की कोशिश कर रही थीं, तभी ट्रेन आ गई और तेज टक्कर से दोनों की मौत हो गई।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास सूखी नहर के बहादुरगढ़ की तरफ यह हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि शाहिस्ता और रौनक खातून नाम की बच्चियां स्कूल से प्रेम नगर अपने घर की तरफ जा रही थीं। घर जाने के दौरान बच्चियां ट्रेन की चपेट में आ गईं और दोनों की मौत हो गई। बच्चियों की हादसे में मौत के बाद लोगों ने पटरी पर ही धरना देना शुरू कर दिया, जिससे ट्रेन का ट्रैफिक भी बाधित हुआ है।

इस मामले की जानकारी देते हुए एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि जब बच्चियां पटरी पार करने की कोशिश कर रही थीं, तभी एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ने उन्हें टक्कर मार दी। अधिकारी ने बताया कि बच्चियों को पटरी पार करते हुए ऑपरेटर ने देख लिया लेकिन ट्रेन नहीं रोक पाया और बच्चियां से तेज टक्कर हो गई। इस टक्कर में दोनों बच्चियों की मौत हो गई।

इस मामले की जानकारी देते हुए एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इस हादसे के बाद लगभग 500-700 लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। लोगों के धरने की वजह से ट्रेन यातायात पर भी असर पड़ा है। इस मामले की जानकारी देते हुए रेलवे के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि स्थानीय पुलिस और राजकीय रेलवे पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित किया। इसके बाद ट्रेन का ट्रैफिक बहाल हो सका।