दिल्ली में छेनू गैंग के दो गुर्गे गिरफ्तार, राजस्थान में हुई बड़ी वारदात के मामले में थी तलाश; हथियार भी बरामद
पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने शुरू में जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में सख्ती से पूछने पर सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी में हथियार रखे हैं और वह नई वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं।
दिल्ली पुलिस ने राजस्थान में हुई 70 लाख रुपए की गहनों की चोरी की वारदात के सिलसिले में 'छेनू गैंग' के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए बुधवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये दोनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे, और इन दोनों की पहचान राशिद उर्फ सोनू (35) और फहीम उर्फ डैनी (30) के रूप में हुई है। इनमें से राशिद एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से ही 21 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को एक अस्पताल के पास तब पकड़ा गया, जब वे दोनों नए शिकार की तलाश में घूम रहे थे।
पुलिस ने गिरफ्तारी की इस कार्रवाई को खुफिया सूचना मिलने के आधार पर अंजाम दिया। 5 मार्च को पुलिस की एक टीम को खबर मिली थी कि एक अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य, जो हाल ही में छेनू गैंग में शामिल हुए हैं, इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। दोनों आरोपियों के पास से दो बंदूकें, पांच जिंदा कारतूस और एक कार भी बरामद हुई है, जिन्हें जब्त कर लिया गया है।
खुफिया सूचना के बाद धर दबोचा
मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने कहा, 'खुफिया सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम ने 5 और 6 मार्च की दरमियानी रात को गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल के पास जाल बिछाया। इसी दौरान वहां आई एक कार, जिसमें दो लोग सवार थे, को रुकने का इशारा किया। लेकिन पुलिस को देखते ही कार में बैठे लोगों ने भागने की कोशिश की, हालांकि थोड़ी हाथापाई के बाद पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ लिया।'
दोनों के पास से एक-एक पिस्तौल बरामद
पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने शुरू में जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में सख्ती से पूछने पर सच उगल दिया। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी में हथियार रखे हुए हैं और वह इलाके में वारदात को अंजाम देने के लिए किसी नए शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि कार की तलाशी लेने पर राशिद के पास से चार जिंदा कारतूस वाली एक पिस्तौल और फहीम के पास से एक जिंदा कारतूस वाली एक देसी पिस्तौल बरामद हुई।
राजस्थान में हुई वारदात के मामले में थी तलाश
पूछताछ में इस बात का खुलासा भी हुआ कि राशिद जयपुर के विधायक पुरी थाना क्षेत्र में हुई एक बड़ी चोरी में मुख्य आरोपी है। इस साल की शुरुआत में वहां से करीब 70 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर और नकदी चोरी हुई थी और वह इस मामले में भी वांटेड था। गिरोह के दो सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग के और कौन से सदस्य सक्रिय हैं और लूटा गया माल कहां ठिकाने लगाया गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।