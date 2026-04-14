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दिल्ली में ब्रिगेडियर व उनके बेटे पर हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बताया क्या करते हैं दोनों रसूखदार

Apr 14, 2026 06:13 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
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इस बारे में पुलिस को दी शिकायत में ब्रिगेडियर की पत्नी ने बताया कि जब उन्होंने अपने पति और बेटे को बचाने के लिए बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने ऐसी टिप्पणियाँ कीं जिनसे मेरी गरिमा को ठेस पहुंची।

दिल्ली में ब्रिगेडियर व उनके बेटे पर हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बताया क्या करते हैं दोनों रसूखदार

दिल्ली के वसंत एन्क्लेव इलाके में एक रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर और उनके बेटे के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया था, जब पीड़ितों ने अपने घर के बाहर खड़ी एक मर्सिडीज कार में दो लोगों को शराब पीते देख इस बात का विरोध किया था। इस दौरान आरोपियों ने 53 वर्षीय ब्रिगेडियर परमिंदर सिंह अरोड़ा और उनके 23 वर्षीय बेटे तेजस अरोड़ा के साथ मारपीट कर दी थी। यह घटना रात करीब 10 बजे हुई थी। जब उन दोनों ने आरोपियों को टोका तो बहस के दौरान करीब 7-8 लोग मौके पर पहुंचे और ब्रिगेडियर के बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने आई ब्रिगेडियर की पत्नी के साथ भी बदसलूकी की गई।

ब्रिगेडियर अरोड़ा और उनके बेटे ने आरोप लगाया था कि उन पर एक पुलिस अफसर की मौजूदगी में हमला किया गया था, और घटना के बाद वसंत विहार पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत पर तुरंत कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जारी एक बयान में, डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (साउथ-वेस्ट) अमित गोयल ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में दो आरोपियों सतेंद्र चौधरी (49 साल) और संजय शर्मा (56 साल) को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि जिस मर्सिडीज गाड़ी में ये दोनों कथित तौर पर शराब पी रहे थे, उसे भी जब्त कर लिया गया है।

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पुलिस ने बताया क्या करते हैं दोनो रसूखदार?

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी सतेंद्र चौधरी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हैं। यह कंपनी चार्टर्ड और कार्गो ऑपरेशन समेत फ्लाइट सेवाएं देती है, और साथ ही हवाई जहाजों और उनके पुर्जों की खरीद-बिक्री का काम भी करती है। दूसरा आरोपी संजय शर्मा मेहरम नगर में 'पंडित जी ढाबा' चलाता है।

घर के बाहर शराब पीने से रोकने पर की थी मारपीट

अरोड़ा ने बताया कि रात करीब 10 बजे, वह और उनके बेटे टहलने के लिए बाहर निकले थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर खड़ी एक मर्सिडीज-बेंज गाड़ी के अंदर दो लोग शराब पी रहे थे। उन्होंने कहा, 'हम जानते थे कि वे हमारे ब्लॉक के रहने वाले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वे खुले में शराब न पिएं।' लेकिन उन लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया।

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पुलिसकर्मी आया लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया

अरोड़ा के मुताबिक इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन लगाया, जिसके बाद एक जूनियर रैंक का अफसर मौके पर पहुंचा, उस अफसर ने शिकायत तो सुनी, लेकिन कहा कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कुछ ही देर बाद, करीब सात-आठ लोग कथित तौर पर मौके पर पहुंचे और उनके बेटे पर हमला करना शुरू कर दिया, साथ ही उनके साथ भी धक्का-मुक्की भी की। अरोड़ा ने कहा, 'पुलिसवाला बस वहीं खड़ा रहा और उसने कुछ नहीं किया।'

ब्रिगेडियर की पत्नी के साथ भी की बदसलूकी

इस बारे में पुलिस को दी शिकायत में ब्रिगेडियर की पत्नी ने बताया कि जब उन्होंने अपने पति और बेटे को बचाने के लिए बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने ऐसी टिप्पणियाँ कीं जिनसे मेरी गरिमा को ठेस पहुंची।

सोशल मीडिया पर यह मामला सामने आने के बाद, सोमवार को अधिकारी की पत्नी की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 351(2) (आपराधिक धमकी), 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना), 191(2) (दंगा करना), और 190 (गैर-कानूनी जमावड़ा) के तहत एक मामला दर्ज किया गया।

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पुलिस इंस्पेटक्टर को किया लाइन हाजिर

DCP गोयल ने इससे पहले कहा था कि इस घटना में लापरवाही बरतने को लेकर एक इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसे लाइन हाजिर करते हुए 'डिस्ट्रिक्ट लाइन्स' भेज दिया गया है।'

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मंगलवार को कथित हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह इस घटना को लेकर बेहद चिंतित हैं और उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि अधिकारी के परिवार की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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